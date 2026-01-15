Tommaso Mosca diventa pilota ufficiale Ferrari dal 2026

Ferrari ha annunciato che Tommaso Mosca entrerà a far parte del gruppo dei piloti ufficiali del Cavallino Rampante a partire dalla stagione 2026. Il pilota bresciano, classe 2000, sarà impegnato nelle principali serie endurance internazionali, proseguendo un percorso costruito negli ultimi anni al volante delle vetture GT di Maranello.

Mosca arriva alla nomina da ufficiale Ferrari dopo tre stagioni consecutive con vetture GT del Cavallino, nelle quali ha ottenuto due titoli nel Campionato Italiano GT Endurance e risultati di rilievo anche a livello europeo, maturando esperienza sia in contesti sprint sia nelle gare di durata.

Dalle formule giovanili al GT internazionale

Il percorso sportivo di Mosca inizia nei kart, dove ottiene la prima vittoria in gara a sette anni e si mette in evidenza nelle competizioni nazionali e internazionali. Nel 2016 arriva uno dei primi riconoscimenti ufficiali, con la vittoria del Supercorso Federale Velocità ACI Sport a Vallelunga.

Dal 2017 il passaggio alle Gran Turismo, inizialmente nelle serie monomarca nazionali. Il salto internazionale avviene nel GT World Challenge Europe, dove Mosca debutta nel 2020 nella Sprint Cup Pro, centrando una pole position all’esordio e un podio assoluto. Seguono ulteriori esperienze nelle classi Silver ed Endurance, con un podio di classe al Paul Ricard nel 2022.

Il legame con Ferrari e i titoli italiani

Il 2023 segna l’inizio del rapporto diretto con Ferrari in gara: al volante della 488 GT3 Evo 2020 schierata da Scuderia Baldini, Mosca conquista il titolo nel Campionato Italiano GT Endurance insieme a Giancarlo Fisichella, grazie a tre pole position e due vittorie in quattro gare. Il bis arriva nel 2024, con il secondo titolo GT Endurance, questa volta sulla Ferrari 296 GT3, condividendo l’abitacolo con Fisichella e Arthur Leclerc. Nella stessa stagione ottiene anche il secondo posto alla 24 Ore di Spa in Bronze Cup con AF Corse.

International GT Open 2025, Austria: vittoria per la Ferrari di Mosca-Bennet in gara-1

Nel 2025, con AF Corse, Mosca chiude da vice-campione dell’International GT Open, centrando due pole position, quattro vittorie e sei podi, oltre a partecipare a tre round del GT World Challenge Europe, inclusa nuovamente la 24 Ore di Spa.

2026: nuovo ruolo da ufficiale Ferrari

La nomina a pilota ufficiale Ferrari rappresenta il naturale consolidamento di un percorso di crescita seguito da vicino dalla Casa di Maranello. Nel nuovo ruolo, Mosca sarà inserito nei programmi endurance del marchio, mettendo a disposizione esperienza, continuità di risultati e conoscenza delle vetture GT Ferrari di ultima generazione.

Tommaso Mosca (Ferrari)

''Ho sempre sognato, sin da bambino, di poter gareggiare per la Ferrari: poter far parte del gruppo dei piloti ufficiali, quindi, è un grande sogno che si è avverato - ha commentato Tommaso Mosca - Sono orgoglioso ed emozionato di poter iniziare questa avventura. Grazie all’esperienza dei miei compagni di squadra, piloti dal curriculum straordinario, sono certo che potrò imparare molto e migliorarmi anche dal punto di vista tecnico. L’obiettivo per il 2026 è fare del mio meglio per ottenere i migliori risultati nelle competizioni internazionali che mi vedranno in pista''.

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, ha spiegato le ragioni della scelta: ''Dopo alcune stagioni in cui Ferrari ha seguito con attenzione lo sviluppo della sua carriera agonistica, durante le quali Tommaso Mosca si è distinto come protagonista assoluto e di classe, abbiamo ritenuto che la sua esperienza e il suo valore agonistico fossero pienamente in linea con le aspettative per un pilota ufficiale Ferrari''. Coletta ha poi aggiunto: ''Una valutazione coadiuvata dalla sua comprovata maturità. Diamo quindi il benvenuto a Tommaso nella famiglia dei piloti ufficiali con l’auspicio di poter ottenere insieme importanti successi in pista''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/01/2026