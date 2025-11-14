Prima fila tutta Ferrari a Macao, terzo Mortara

Antonio Fuoco entra nella storia del Gran Premio di Macao diventando il primo pilota a conquistare la Super Pole del FIA GT World Cup, nuovo formato introdotto nel 2025. Il pilota italiano scatterà davanti a tutti nella Qualification Race di sabato, affiancato dal compagno di squadra Yifei Ye, anche lui su Ferrari 296 GT3 del team AF Corse.

Mortara e Lamborgini in seconda fila

La sessione, articolata con un Q1 da 30 minuti seguito dal Q2 riservato ai migliori dieci, ha portato i piloti a confrontarsi in una spettacolare “one-at-time shootout” con gomme nuove fornite da Pirelli. Fuoco ha fermato il cronometro in 2’15’’535, un tempo più rapido del record GT del tracciato (2’16’’051 stabilito da Daniel Serra nel 2023).

FIA GT World Cup 2025: Edorardo Mortara (Lamborghini)

Alle spalle delle due Ferrari si è piazzato Edoardo Mortara con la Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 di Absolute Corse, seguito dalla Porsche 911 GT3 R (992) di Alessio Picariello. Quinto Joel Eriksson con l’Audi R8 LMS GT3 Evo2 del team FAW Audi Sport Asia Team Phantom. L’atteso Sheldon van der Linde, tra i favoriti per la Super Pole, è invece rimasto escluso dopo un incidente in Q1. Mortara, già sette volte vincitore sulle strade di Macao, ha descritto il proprio tentativo come “uno dei migliori della mia carriera qui, al limite contro i muri”.

Ferrari: le dichiarazioni dopo la prima fila monopolizzata

Fuoco ha sottolineato l’unicità del nuovo formato: “È stata una qualifica abbastanza difficile anche a causa del buio che stava arrivando. Penso che abbiamo svolto un ottimo lavoro, sia in qualifica che soprattutto in Super Pole, quando siamo riusciti a mettere assieme tutti i settori, ed io credo di aver fatto uno dei miei giri migliori da quando gareggio a Macao, nonostante i grandi rischi che mi sono preso. Penso di essere stato molto efficace nel segmento tra il secondo e terzo settore. Partire davanti è tutti è molto importante per la gara di qualifica di domani, anche se siamo consapevoli che possa succedere di tutto. Dovremo stare attenti ai nostri avversari perché nei lunghi rettilinei sembrano avere un vantaggio importante. Noi dovremo cercare di fare gioco di squadra e difendere le posizioni nei primi giri di gara”.

FIA GT World Cup 2025: Antonio Fuoco e Yifei Ye (Ferrari)

Ye, a suo agio fin dalle prime sessioni di prove libere, ha aggiunto: “È stata una grande sessione di qualifica, sono contento della mia prestazione e del lavoro della squadra. Abbiamo migliorato in ogni turno, e il mio giro è stato davvero buono e mi è valso la prima fila. Sono molto contento anche per il team e spero che domani si possa ottenere un risultato interessante anche in prospettiva della gara di domenica”.

La Qualification Race è in programma sabato alle 14:35 ora locale, le 7:35 ora locale. La gara sarà visibile sul canale Youtube della FIA, a questo indirizzo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/11/2025