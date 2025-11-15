Qualification Race: domina Fuoco, la Ferrari completa un'altra doppietta

Dopo aver monopolizzato la prima fila nella Super Pole di ieri, Antonio Fuoco e Yifei Ye hanno firmato una doppietta nella Qualification Race del FIA GT World Cup in corso a Macao, assicurandosi le prime due posizioni sul traguardo e la prima fila per la gara principale in programma domani. I dodici giri della corsa hanno offerto un confronto serrato tra i guard-rail del circuito cittadino asiatico, favorito da condizioni meteo stabili e temperature non eccessive.

Qualification Race Macao: Fuoco gestisce, Ye si difende

La partenza è stata controllata senza incertezze dalle due Ferrari 296 GT3 di AF Corse: Fuoco ha mantenuto la leadership davanti a Ye, mentre il gruppo alle loro spalle veniva scompaginato da contatti multipli alla prima curva. Ne ha approfittato il cinese Yi Deng, risalito rapidamente fino alla nona posizione con la terza vettura del Cavallino Rampante.

Nelle fasi iniziali Fuoco ha imposto un ritmo molto elevato sfruttando la gomma nuova, costruendo un margine di circa due secondi che gli ha consentito di gestire la corsa con relativa sicurezza. Ye è rimasto stabilmente secondo, senza subire attacchi concreti da parte di Alessio Picariello, terzo e sempre in scia alla Ferrari numero 88.

Nel gruppo centrale Deng ha mostrato un passo competitivo ma ha dovuto cedere la posizione a Boccolacci, mentre nelle fasi conclusive Picariello ha aumentato la pressione su Ye. Il pilota cinese non ha commesso errori, mantenendo la seconda piazza fino alla bandiera a scacchi e completando la doppietta AF Corse alle spalle del vincitore Fuoco. Appena fuori dal podio ha chiuso Raffaele Marciello, mentre Edoardo Mortara ha terminato nelle retrovie dopo il caos iniziale.

FIA GT World Cup 2025: il podio della Qualification Race

Le dichiarazioni dei piloti Ferrari

Analizzando il proprio successo, Fuoco ha dichiarato: ''Penso di aver fatto un’ottima partenza e, sfruttando le gomme nuove, sono riuscito a spingere di più all’inizio, creando un gap che poi sono riuscito a mantenere fino alla fine. La gara di domani sarà differente, soprattutto perché abbiamo alle nostre spalle vetture più veloci di noi sul rettilineo, dunque difendere la posizione fino alla curva Lisboa sarà fondamentale''.

Ye ha sottolineato il gioco di squadra delle due Ferrari: ''Siamo riusciti a scattare bene al via assieme ad Antonio, senza perdere né tempo né posizioni anche se una vettura che partiva da dietro è riuscita a sfruttare la sua grande velocità per crearci dei grattacapi in curva 1. Sono riuscito a mantenere la posizione grazie ad una staccata molto importante. Partendo con le gomme usate sapevo che la gara non sarebbe stata semplicissima nelle fasi iniziali della corsa, ma l’obiettivo era tagliare la bandiera a scacchi in una posizione buona e con la macchina intera. Oggi non aveva senso rischiare per andare a prendere Antonio perché non c’erano punti in palio''.

Domani la gara principale scatterà alle 12:35 ora locale (le 5:35 ora italiana) e si disputerà sulla distanza di 16 giri.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/11/2025