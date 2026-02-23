Peugeot 308 plug-in hybrid: berlina e station wagon 2026 alla prova su strada

Dopo il test delle versioni mild-hybrid, della rinnovata Peugeot 308 2026 oggi proviamo le versioni plug-in hybrid, con carrozzeria berlina e station wagon.

Prova della Peugeot 308 2026 station wagon: 3/4 anteriore

Frontale (ancora) più aggressivo, fiancata invariata, nuove luci 3D di serie al posteriore: l'aggiornamento della Peugeot 308 segue i crismi del facelift di metà carriera, che si concentra sui fascioni e sugli interni.

Le cromature lasciano il posto a luci, che al frontale tratteggiano una firma luminosa coast-to-coast facendo risaltare il logo con la testa del leone: anch'esso retroilluminato. Ai lati, ampie porzioni nere mimano prese d'aria giganti (che non ci sono) integrando le feritoie air-curtain per ridurre le turbolenze nei vani ruota a vantaggio dell'aerodinamica.

L'aspetto è ancora più sportivo che in passato, senza perdere quel consueto aspetto leggero e filante, che dona alla compatta francese quasi il piglio di una granturismo: specialmente nella versione station wagon, che continua ad avere forme atletiche e muscolose, particolarmente ben riuscite.

Nuova Peugeot 308: i sedili anteriori

A bordo, sensazioni premium

All'interno, nuovi tessuti alzano ulteriormente la qualità percepita, che è senz'altro all'altezza di aspettative premium. Il design è molto movimentato, fatto di superfici concave e convesse, e la forma della plancia è piuttosto avvolgente. Le dita cadono quasi sempre sul morbido visto che la maggior parte dell'abitacolo è rivestita di materiali soft-touch.

Nuova la grafica della strumentazione, che prevede due display da 10'' (uno è a centro plancia, per l'infotainment): con i tasti configurabili i-Toggles per programmare le nostre scorciatoie preferite offerti in opzione, insieme con la strumentazione in 3D.

L’aspetto meno convincente a bordo della 308 è lo spazio: sufficiente per i passeggeri, ma non ai vertici delle rispettive categorie per quanto riguarda il bagagliaio. Sulla berlina siamo a 314 litri, prima di reclinare gli schienali posteriori, mentre la station wagon si ferma a 467 litri, se non si vogliono sacrificare le sedute.

Il test della Peugeot 308 2026 station wagon: vista laterale

La posizione di guida è bassa ed ergonomica, come di meglio non potrebbe desiderare chi fosse stufo dei soliti SUV. Non di meno è divisiva per la particolare architettura tipica di Peugeot chiamata i-Cockpit.

Il volante è piccolo e va regolato basso, per vedere la strumentazione sopra la corona del volante, anziché dal suo interno. Nessun'altra casa automobilistica, che io ricordi, adotta una soluzione simile e chi viene da altri marchi può trovarlo insolito, ma una volta abituati non è male e, anzi, accentua la sensazione di sportività alla guida per il volante piccolo.

Forse a sorpresa (o forse no) tra berlina e station wagon non c'è molta differenza. Entrambe le 308 spiccano per la prontezza all'acceleratore, di cui ha gran merito la forte elettrificazione del millesei quattro cilindri a benzina.

In pratica le sensazioni che si provano al volante sono molto simili a quelle di un'auto 100% elettrica, ma senza l'assillo della ricarica. In modalità EV si fanno fino a 85 km, che bastano e avanzano per coprire le percorrenze del pendolare medio. Poi, se si ha un box dove ricaricarla, la 308 plug-in hybrid si gestisce come uno smartphone: ricarichi la notte e la usi di giorno.

Da una presa domestica servono 7h25' per un pieno di elettroni della batteria da 17,2 kWh, che calano a 4h20' da una wallbox a 3,7 kW. I tempi si riducono ancora con il caricabatterie opzionale a 7,4 kW (400 euro): da una presa di adeguata potenza, il rifornimento si fa in 2 ore e 5 minuti.

Il test drive della Peugeot 308 2026 berlina plug-in hybrid

Brillante, ma pesante

Decisamente briosa in ripresa, la 308 PHEV è la più prestazionale della gamma, con una velocità massima di 225 km/h e uno 0-100 km/h che richiede 7,6 secondi alla berlina e 7,7 secondi alla station wagon. La guida sa essere brillante e coinvolgente, ben accompagnata dal cambio automatico che si comanda anche a mano con le palette dietro al volante.

Sull'allestimento GT un trucco elettronico amplifica il sound del motore con tonalità sportive, rendendo la guida ancora più emozionante in modalità Sport. L'assetto, da par suo, è ben equilibrato e lavora egregiamente in coppia con uno sterzo progressivo e non troppo svelto, che ben s'accompagna al diametro ridotto del volante.

La 308, in entrambe le sue declinazioni, si guida molto bene tra le curve, dove rimane composta, rigorosa e precisa a patto di adottare uno stile di guida accompagnato e di non strapazzarla con violenza nei cambi di direzione: berlina o station che sia, la 308 PHEV è un'auto pesante (oltre 17 quintali) e la massa si sente tutta quando si gira il volante.

Lato consumi, la prova odierna non ha permesso rilievi puntuali: mi riservo di verificarli con la prova del MotorRing quando avremo l'auto a disposizione per il tempo sufficiente.

Carrozzeria Berlina Station Wagon Motore 1.598 cc, 4 cilindri, benzina, plug-in hybrid 1.598 cc, 4 cilindri, benzina, plug-in hybrid Potenza 195 CV 195 CV Coppia 360 Nm 360 Nm Velocità 225 km/h 225 km/h 0-100 km/h 7,6 secondi 7,7 secondi Batteria 17,2 kWh 17,2 kWh Autonomia 85 km 85 km Ricarica 7h25' da presa domestica 4h20' a 3,7 kW 2h05' a 7,4 kW (opzionale) 7h25' da presa domestica 4h20' a 3,7 kW 2h05' a 7,4 kW (opzionale) Cambio automatico a 7 marce automatico a 7 marce Trazione anteriore anteriore Dimensioni 4,36 x 1,85 x 1,44 m 4,64 x 1,85 x 1,44 m Bagagliaio da 314 litri da 467 litri Peso O.D.M. con conducente 1.710 kg 1.750 kg Prezzo da 41.245 euro da 42.245 euro

Mille euro separano berlina e station wagon, ma gli allestimenti per le 308 motorizzate plug-in hybrid sono gli stessi. Si parte dalla Style (41.250/42.250 euro), che offre sensori di parcheggio solo posteriori, frenata automatica di emergenza, avviso di superamento corsia, riconoscimento segnali stradali e cruise control adattivo con funzione Stop & Go.

E ancora: luci full led, clima bi-zona, abbaglianti e tergicristallo automatici, avviamento keyless, retrovisore fotosensibile, strumentazione e infotainment da 10'' con Apple Carplay e Android Auto, vetri privacy e cerchi da 17''.

Niente allestimento Business: per le PHEV si passa subito al livello Allure (42.445/43.445 euro), con una caratterizzazione estetica e rivestimenti dedicati per gli interni, a cui si aggiungono la retrocamera e bocchette di ventilazione per chi siede dietro.

Salendo ancora, le 308 GT (45.345/46.345 euro) che alza l'asticella con fari Matrix LED, sensori di parcheggio anteriori, sistema keyless completo, suono motore amplificato e sportivo (disattivabile), comandi vocali evoluti e infotainment con navigatore e tasti i-Toggles configurabili. Non mancano, su GT, cerchi da 18'' e una caratterizzazione estetica.

Peugeot 308 2026: lo schermo da 10'' dell'infotainment e sotto i tasti i-Toggles configurabili

Per gli incontentabili

Guida autonoma di secondo livello, con telecamere a 360°, monitoraggio angolo cieco, sedili anteriori riscaldati e massaggianti, sedile passeggero regolabile in altezza e caricabatterie maggiorato a 7,4 kW sarebbero appannaggio dell'allestimento GT Exclusive, che tuttavia non è per ora previsto per le 308 PHEV.

Per avere la guida autonoma, occorre pagare a parte il pacchetto Vision 360 & Drive Assist Plus, disponibile solo per la GT a un prezzo di 1.250 euro. Comprende anche tutti i sensori per gli assistenti alla guida che controllano le retrovie, telecamere a 360°, sensore di particolato per l'aria in abitacolo e portellone elettrico con apertura senza mani.

Quale scegliere? Forse quelle da evitare sono le mezze misure: o ti accontenti della Style o punti deciso al top, specie se scegli la Station Wagon. Scopri di più sul configuratore ufficiale Peugeot. Poi, come sempre, il consiglio è di andare in tutte le concessionarie a te comode per vedere gli esemplari in pronta consegna: è lì che fai gli affari veri.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/02/2026