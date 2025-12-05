Ecco Peugeot 2008 a guida autonoma! Ah, è una "cavia" da laboratorio...

No, non è una versione speciale di Peugeot 2008 e quello sul tettuccio non è un portasci. È un prototipo sperimentale. Ma gli esperimenti servono a tradurre le tecnologie in servizi pratici, quindi porta pazienza e chissà che un bel giorno...

Alla conferenza finale di Bruxelles del progetto europeo Hi-Drive, Stellantis ha svelato una versione di Peugeot e-2008, ma anche una Maserati Levante (chi si rivede!), dotate di sensori, LiDAR, radar e videocamere: ''cavie'' a guida altamente automatizzata, pensate per studiare il comportamento nel traffico reale.

Peugeot 2008 versione ''robotaxi''

Più precisamente, la Peugeot e-2008 del progetto è dotata di un modulo sensori sul tetto con otto LiDAR, nove telecamere, quattro radar e connettività V2X a corto raggio e cellulare. Il veicolo, spiega Stellantis, ''raccoglie dati ambientali a 360° per validare le funzioni automatizzate in scenari urbani ad alta densità''. Una specie di ''spione'' su ruote, insomma.

Equipaggiata di tutto punto per ''mappare'' il territorio

Dal canto suo, la Maserati Levante MY2018 coinvolta nello studio serve a ''dimostrare la comunicazione V2X e la mappatura ad alta definizione per supportare avvisi di pericolo in tempo reale e il riconoscimento dinamico della segnaletica, garantendo una guida più sicura e informata''.

La Levante del progetto Hi-Drive

Eh già, il fattore chiave dei futuri veicoli altamente automatizzati, inclusi i sistemi 100% driverless, è la connettività avanzata. Stellantis, sottotraccia, ci lavora giorno e notte, testando ''comunicazioni a corto raggio e 5G per lo scambio di informazioni su traffico e strade con altri veicoli e infrastrutture digitali''.

Il Gruppo, lo ricordiamo, sta sviluppando veicoli autonomi di livello 4 per servizi robotaxi attraverso due collaborazioni parallele: una con Nvidia, Uber e Foxconn, e l’altra con Pony.ai, entrambe focalizzate su soluzioni driverless scalabili ed economicamente efficienti.

Guida autonoma, Stellantis è partner di Nvidia, Uber e Foxconn

Entrambe le collaborazioni si basano sulle piattaforme Stellantis AV-Ready, progettate ''per la massima flessibilità e adattabilità a molteplici casi d’uso, sia passeggeri che commerciali''. A breve (non brevissimo), le prime declinazioni per uso civile.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/12/2025