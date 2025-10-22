Ecco l'Honda a guida autonoma che viaggia... intorno a casa

Sensori LiDAR a 360°, display touch e un... sistema di taglio con 3 lame. Infatti i ProZision sono tosaerba (che costano come dei SUV)

Ti abbiamo sempre mentito. In verità, di mezzi a guida autonoma ne circolano a frotte già da un pezzo. Solo che non circolano in strada. Circolano sui prati.

Entro il prossimo anno, potresti voler comprare un nuovo modello Honda con sensori LiDAR. Ma non per andare a spasso. Per segare l'erba del giardino. Sì hai letto bene, Honda ora decide di sperimentare le tecnologie self driving sul prato di casa.

Honda ProZision HZA60RXB, il tagliaerba a guida autonoma

A Equip Exposition 2025, fiera internazionale del paesaggio e delle attrezzature per esterni in corso a Louisville, nel Kentucky, Honda presenta la nuova gamma ProZision, ovvero tagliaerba elettrici a raggio zero da 48 volt, costruiti in North Carolina.

Display touch al centro della... plancia

Dimentica i classici arnesi da lavoro: i ProZision hanno touchscreen, sedili regolabili e un sistema di taglio con tre lame (perché due evidentemente non bastavano più).

Disponibili con piatti da 54 e 60 pollici, in realtà sono pensati per chi deve curare distese verdi degne di un campo da golf, più che l'aiuola sotto casa.

Honda ProZision Autonomous: già, quale autonomia?

Le versioni base (HZ54SXB e HZ60SXB, ma che razza di nomi), senza guida autonoma, vantano un’autonomia di oltre quattro ore e possono tosare fino a 15 acri con una sola carica. Peccato che costino circa 33.000 dollari (28.500 euro), l'eqivalente al cambio attuale di una Honda Jazz allestimento base.

Il modello autonomo (HZA60RXB), con sensori radar e LiDAR a 360 gradi, promette di rilevare ostacoli, rallentare, fermarsi e ripartire in sicurezza. Tradotto: puoi lasciarlo lavorare mentre tu ti dai da fare con il decespugliatore (che, per ora, resta a guida umana).

Sensori radar e LiDAR, e il tosaerba acquista la vista

Il prezzo della Honda ''giardiniera'' a guida autonoma non è ancora stato comunicato. A occhio e croce, non meno di una Honda HR-V.

Ma se ti puoi permettere ''accessori'' come questo, nel tuo box privato avrai senz'altro un SUV di lusso, quindi non provarci neanche, a lamentarti del listino prezzi.

Honda ProZision Autonomous, un tosaerba al prezzo di un SUV

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/10/2025