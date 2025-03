Honda HR-V 2025: tutte le novità sul restyling del SUV ibrido

Nuova Honda HR-V 2025 si presenta con un restyling che punta a migliorare estetica, tecnologia e comfort di guida.

Il SUV ibrido di Honda introduce dettagli stilistici rinnovati, nuovi allestimenti e dotazioni premium, mantenendo l’efficienza del sistema e:HEV.

L’abitacolo è stato ottimizzato con materiali di alta qualità, maggiore insonorizzazione e un sistema di infotainment più avanzato.

Grazie al pacchetto di sicurezza Honda Sensingdi serie, il nuovo HR-V garantisce un’esperienza di guida ancora più sicura e intuitiva. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità, dagli aggiornamenti tecnici ai prezzi delle diverse versioni.

Honda HR-V 2025, 3/4 posteriore

Dettagli estetici aggiornati

Il restyling del Honda HR-V introduce un design più raffinato. Davanti ha una nuova modanatura superiore rifinita in Crystal Black e interni dei fari scuri. La firma luminosa posteriore a LED è stata ridisegnata, conferendo un look moderno e distintivo.

Nuove colorazioni disponibili

Il SUV è ora disponibile in tre nuove tonalità di carrozzeria:

Sage Green Pearl

Seabed Blue Pearl

Urban Grey Pearl

Honda HR-V 2025, l'interno

Lungo 4,36 metri da paraurti a paraurti, il nuovo SUV ibrido Honda offre un bagagliaio da 320 a 335 litri di capacità minima secondo l'allestimento.

Confermati i famosi ''Magic Seats'': i ''Sedili Magici'', che si possono abbattere o sollevare a seconda dello spazio di carico richiesto.

Nuova disposizione della plancia

Gli interni del nuovo HR-V sono stati ottimizzati per garantire maggiore praticità. La console centrale è stata ridisegnata per facilitare l’accesso al caricabatterie a induzione wireless, migliorando l’usabilità per conducente e passeggero.

Insonorizzazione migliorata

Honda ha lavorato per ridurre al minimo rumori e vibrazioni attraverso:

Aumento dello spessore del pannello inferiore della plancia, prodotto in pezzo unico e con ancoraggi più solidi

Utilizzo di materiali isolanti in punti chiave come plancia, cofano, portiere e passaruota

Riduzione delle variazioni di pressione acustica nel passaggio tra modalità elettrica e combustione

Impianto audio premium e illuminazione interna

Disponibile a seconda dell’allestimento, il sistema audio premium include 10 altoparlanti con amplificatore esterno. Le luci con attivazione a sfioro aggiungono un tocco di eleganza agli interni.

Honda HR-V 2025, la plancia

Sistema di diffusione dell’aria ottimizzato

Le bocchette a forma di L posizionate agli angoli della plancia permettono di scegliere tra due modalità di ventilazione:

Normale , con flusso diretto

, con flusso diretto Diffusione, che crea un flusso d’aria morbido intorno ai passeggeri, migliorando il comfort in ogni stagione

Portellone elettrico intelligente

La chiusura automatica del portellone elettrico, su alcuni allestimenti, si attiva con la funzione di prossimità della Smart Key, offrendo maggiore praticità durante le operazioni di carico e scarico.

Schermo touchscreen da 9 pollici

Il sistema di infotainment include un’interfaccia touchscreen personalizzabile con comandi rapidi, minimizzando le distrazioni alla guida.

Connessione avanzata e servizi digitali

Honda HR-V supporta Apple CarPlay (Wi-Fi o cavo) e Android Auto (solo cavo). Inoltre, è disponibile un abbonamento Wi-Fi per garantire la connessione a tutti i passeggeri.

Digital Key e controllo remoto

Tra le funzioni connesse spiccano la digital key, che consente di usare lo smartphone al posto della chiave, e la gestione di alcune funzioni da remoto.

Honda HR-V e:HEV, le tre modalità di funzionamento dell'ibrido Honda

Tecnologia e:HEV

Il sistema ibrido e:HEV combina due motori elettrici con un motore a benzina 1.5 l DOHC i-VTEC, offrendo:

Potenza complessiva : 131 CV

: 131 CV Coppia massima : 253 Nm

: 253 Nm Accelerazione 0-100 km/h : 10,6 secondi

: 10,6 secondi Velocità: 170 km/h

170 km/h Consumo medio : 5,4 l/100 km (WLTP)

: 5,4 l/100 km (WLTP) Emissioni CO₂: a partire da 122 g/km (WLTP)

Modalità di guida intelligenti

Il sistema e:HEV alterna automaticamente tra tre modalità, in maniera ottimizzata rispetto a prima:

Electric Drive (ED) per la guida elettrica pura

per la guida elettrica pura Hybrid Drive (HD) per un mix di motore elettrico e termico

per un mix di motore elettrico e termico Engine Drive (ED) per l’uso diretto del motore a combustione

Per una guida più sportiva o efficiente, sono disponibili le modalità Sport, Econ e Normal.

Honda HR-V 2025, il frontale

Sterzo e sospensioni ottimizzate

Il nuovo HR-V offre una guida più reattiva, progressiva e fluida grazie a:

Piantone dello sterzo più rigido

Riduzione degli attriti nella sospensione anteriore

Boccole stabilizzatrici posteriori idrauliche per un comfort migliorato

Frenata e stabilità

Il sistema frenante include:

Dischi anteriori forati da 293 mm e posteriori da 282 mm

Servofreno elettrico integrato nel sistema e:HEV per una frenata più fluida

Il sistema Agile Handling Assist (AHA) assicura poi maggiore stabilità in curva e nelle manovre di emergenza sfruttando l'azione automatica e differenziata dei freni.

Honda HR-V 2024

Sistemi di assistenza alla guida

Honda HR-V 2025 include di serie il pacchetto Honda Sensing, con funzioni avanzate come:

Sistema di frenata a riduzione impatto (CMBS) con rilevamento pedoni e ciclisti anche di notte

con rilevamento pedoni e ciclisti anche di notte Cruise Control Adattivo con Low Speed Follow per traffico intenso

con Low Speed Follow per traffico intenso Sistema di mantenimento della corsia (LKAS) attivo fino a 180 km/h

attivo fino a 180 km/h Traffic Jam Assist per assistenza in coda

per assistenza in coda Riconoscimento della segnaletica stradale (TSR) con integrazione mappe

con integrazione mappe Limitatore intelligente di velocità (ISL) per evitare il superamento dei limiti

per evitare il superamento dei limiti Blind Spot Information e monitoraggio traffico in avvicinamento (allestimento Advance e superiori)

In fase di lancio, Honda propone per il suo nuovo SUV ibrido un'offerta lancio con prezzi a partire da 29.900 €: grazie a 4.600 € di Ecoincentivi Honda e con fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

Modello Versione Prezzo (€) HR-V 25YM 1.5 Hev Elegance 34.500 HR-V 25YM 1.5 Hev Advance 36.850 HR-V 25YM 1.5 Hev Advance Style 38.350 HR-V 25YM 1.5 Hev Advance Style Plus 39.350 HR-V 25YM 1.5 Hev Advance Plus 39.850

Come si vede, ai soliti Elegance e Advance, Honda aggiunge due nuovi allestimenti per l’HR-V 2025, con dettagli stilistici esclusivi:

Advance Style:

Nuove finiture blu nei sottoporta laterali (in sostituzione delle precedenti arancioni)

Dettagli blu su cuciture di sedili e volante, plancia e pannelli porta

Advance Style Plus:

Include tetto panoramico in vetro

Esclude i mancorrenti

Advance Plus (su base Advance):

Design più elegante e sofisticato

Passaruota, paraurti e minigonne in tinta carrozzeria

Mascherina anteriore nero lucido a contrasto

Cerchi in lega da 18 pollici

