Nissan Juke e Honda HR-V sono in promozione: quale scegliere?

La competizione tra la Honda HR-V e la Nissan Juke è accesa, con entrambi i modelli che mirano a conquistare il segmento dei SUV compatti. Entrambi offrono design distintivi, tecnologia avanzata e motorizzazioni che guardano al futuro. Ed entrambi sono al momento oggetto di una promozione allettante, che vede Honda HR-V Hybrid proposto a partire da 27.900 euro anziché 34.500 euro e Nissan Juke Acenta DIG-T a partire da 19.900 euro anziché 25.000 euro. In questo confronto approfondito analizziamo tre aspetti fondamentali: lunghezza, capacità del bagagliaio e motori disponibili.

Honda HR-V e:HEV, il test drive

Honda HR-V

La Honda HR-V ha una lunghezza di 4.340 mm, posizionandosi tra i SUV compatti più spaziosi del segmento. Questa dimensione consente un abitacolo ampio, ideale per famiglie e viaggiatori che cercano comfort e praticità.

La Honda HR-V si distingue per la capacità del bagagliaio, che offre 335 litri in configurazione standard. Abbassando i sedili posteriori con il sistema Honda Magic Seats, la capacità può essere ampliata fino a 1.305 litri, rendendola estremamente versatile per carichi di grandi dimensioni. Questo approccio modulare è particolarmente apprezzato da chi utilizza il veicolo per viaggi o attività all’aperto.

Nissan Juke

Con una lunghezza di 4.210 mm, la Nissan Juke è più compatta rispetto alla HR-V, rendendola particolarmente adatta alla guida urbana. Nonostante le dimensioni ridotte, l'uso intelligente dello spazio interno garantisce un'abitabilità soddisfacente per i passeggeri anteriori e posteriori.

Il bagagliaio della Nissan Juke ha una capacità standard di 422 litri, superiore a quella della HR-V nella configurazione di base. Tuttavia, con i sedili posteriori abbattuti, la capacità massima si ferma a 1.305 litri, allineandosi con la concorrente. La versione ibrida, poi, perde per strada qualche litro, con una capacità che va da 354 a 1.237 litri. Nonostante ciò, la Juke rimane più pratica per il trasporto quotidiano, come la spesa o piccoli carichi, ma meno flessibile in caso di oggetti voluminosi.

Conclusione sulle dimensioni

Se cerchi un SUV compatto facile da parcheggiare e agile nel traffico cittadino, la Nissan Juke è la scelta ideale. Tuttavia, per chi desidera maggiore spazio interno e un feeling più arioso, la Honda HR-V risulta più vantaggiosa. La Nissan Juke offre una capacità superiore nel carico standard, mentre la Honda HR-V eccelle in flessibilità grazie al sistema Magic Seats. La scelta dipende dall'uso principale del bagagliaio: quotidiano o occasionale con carichi ingombranti.

Il test della Nissan Juke Hybrid

Honda HR-V

La gamma motori della Honda HR-V si concentra su una soluzione ibrida avanzata denominata e:HEV. Questo sistema combina un motore a benzina a ciclo Atkinson da 1.5 litri con due motori elettrici, generando una potenza complessiva di 131 CV. La HR-V e:HEV funziona principalmente in modalità elettrica alle basse velocità, passando al motore termico quando necessario per garantire massima efficienza. Il consumo medio dichiarato è di circa 5,4 litri/100 km, con emissioni di 122 g/km di CO2.

Nissan Juke

La Nissan Juke è disponibile sia con motorizzazione tradizionale che ibrida. La versione a benzina monta un motore 1.0 DIG-T turbo da 114 CV, particolarmente apprezzato per la sua vivacità e i consumi contenuti, pari a circa 5,9 litri/100 km. La variante ibrida, invece, utilizza un motore a benzina da 1.6 litri abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 143 CV. Grazie a questo sistema, i consumi si riducono a circa 5,5 litri/100 km, con emissioni di 115 g/km di CO2.

Conclusione sulle motorizzazioni

La scelta tra le due motorizzazioni dipende dalle priorità del guidatore. La Honda HR-V (qui la prova su strada) offre una tecnologia ibrida più sofisticata e silenziosa, ideale per chi cerca un’esperienza di guida elettrificata. La Nissan Juke trasmette sensazioni vicine a quelle di un'auto 100% elettrica con la sua motorizzazione ibrida, ma con la sua gamma più diversificata consente una maggiore flessibilità di scelta tra benzina e ibrido.

Honda HR-V e:HEV, il posto di guida

Honda HR-V

La Honda HR-V adotta un design minimalista e moderno, con linee pulite e una griglia frontale distintiva. Gli interni sono caratterizzati da materiali di alta qualità e un layout orientato alla praticità. Lo schermo touch centrale da 9 pollici supporta Apple CarPlay e Android Auto, migliorando la connettività. Lo spazio per i passeggeri è abbondante, con sedili confortevoli anche nei lunghi viaggi.

Nissan Juke

La Nissan Juke punta su un design audace e giovanile, con fari anteriori a forma di boomerang e linee scolpite. Gli interni sono altrettanto dinamici, con dettagli personalizzabili e un focus sull'infotainment. Il sistema NissanConnect con schermo da 8 pollici è intuitivo e compatibile con gli smartphone, mentre l'illuminazione ambientale crea un’atmosfera moderna.

Nissan Juke Hybrid, il posto di guida

Honda HR-V

La HR-V include il pacchetto Honda Sensing, che offre sistemi avanzati come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e la frenata automatica di emergenza a dare la guida autonoma di secondo livello, con monitoraggio dell'angolo cieco e riconoscimento dei segnali stradali.

Nissan Juke

Anche la Nissan Juke è dotata di tecnologie avanzate di assistenza alla guida, con il sistema ProPILOT che gestisce accelerazione, frenata e sterzata in autostrada a dare la guida autonoma di livello 2 (che nella prova su strada non ci ha convinto del tutto, per la verità). Anche lei include funzioni come il riconoscimento dei segnali stradali e la frenata automatica con rilevamento pedoni.

Conclusioni

La scelta tra la Honda HR-V e la Nissan Juke dipende dalle esigenze personali.

La Honda HR-V è ideale per chi cerca spazio, flessibilità e una tecnologia ibrida raffinata, rendendola perfetta per le famiglie e per chi affronta lunghi viaggi.

è ideale per chi cerca spazio, flessibilità e una tecnologia ibrida raffinata, rendendola perfetta per le famiglie e per chi affronta lunghi viaggi. La Nissan Juke, con il suo design distintivo e motorizzazioni versatili, si adatta a un pubblico giovane e urbano, che apprezza la praticità quotidiana e uno stile audace.

Entrambi i modelli offrono soluzioni valide per il segmento dei SUV compatti, dimostrando come Honda e Nissan continuino a innovare in un mercato competitivo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/01/2025