L'auto come strumento musicale: il video Honda per la Giornata del Jazz

Scopri come Honda ha trasformato l’ibrida Jazz e:HEV in uno strumento musicale per celebrare la Giornata Internazionale del Jazz

In occasione della Giornata Internazionale del Jazz, Honda ha realizzato un video che unisce i suoni meccanici dell’automobile - una Honda Jazz, appunto - ai virtuosismi del sassofonista Otis Lawrence.

Nella performance sonora la Honda Jazz e:HEV diventa un vero e proprio strumento musicale, guarda il video qui sotto. Più in basso l'approfondimento. Chi avrebbe mai pensato che una city car potesse suonare jazz?

Vuoi vedere ancora la Honda Jazz in azione? Guarda la nostra prova su strada in video.

Registrando i rumori caratteristici dell'auto, Honda ha costruito un accompagnamento ritmico a supporto del sassofono. Il risultato è un duetto inedito, dove il motore incontra il jazz.

La produzione ha coinvolto una serie di tecniche audio avanzate per catturare i suoni reali del veicolo. Tra i suoni registrati:

Chiusura e apertura delle portiere

Movimento del sedile anteriore

Apertura del cofano e del tappo del serbatoio

Attivazione del telecomando

Funzionamento dei finestrini

Questi rumori, rielaborati in studio, sono stati montati in sequenza ritmica per accompagnare la performance jazz.

Honda Jazz e:HEV, protagonista di un video col musicista Otis Lawrence

La Giornata Internazionale del Jazz è stata istituita nel 2011 dall’UNESCO con l’obiettivo di promuovere la pace e la coesione sociale, il dialogo interculturale e il rispetto dei diritti umani

Ogni anno, il 30 aprile, artisti e istituzioni celebrano questo genere musicale in tutto il mondo. Il contributo di Honda si inserisce in questo contesto come un esempio di contaminazione tra industria e arte.

Otis Lawrence suona insieme a Honda Jazz e:HEV per la Giornata del Jazz

Cos’è il video Honda Jazz e:HEV per la Giornata del Jazz?

È un progetto che trasforma l’auto Honda Jazz in uno strumento musicale, attraverso una performance con il sassofonista Otis Lawrence.

Quali suoni sono stati utilizzati nella performance musicale?

Sono stati registrati suoni reali dell’auto, tra cui chiusura delle portiere, movimenti dei sedili, finestrini e tappo del serbatoio.

Chi è Otis Lawrence, protagonista del video?

È un sassofonista di fama internazionale coinvolto da Honda per eseguire la performance musicale.

Qual è lo scopo della Giornata Internazionale del Jazz?

Promuovere pace, tolleranza e diversità culturale attraverso la musica jazz.

Scopri di più sulla Honda Jazz sul sito ufficiale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/04/2025