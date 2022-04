Sandwich gusto Jazz. E poi il miracolo: l'autista sopravvive

Le auto odierne? Cento volte più sicure di quanto non fossero anni fa. Detto questo, anche il veicolo più sicuro al mondo, se sfiderà le leggi della fisica, farà sempre una brutta fine. Ed è proprio per questo, che l'epilogo dell'episodio catturato da una telecamera di sorveglianza ha del miracoloso. Spappolata tra due camion, la Honda Jazz scompare in un foglio formato A4. E mentre gridi alla tragedia, l'incredibile: il conducente è salvo.



SLOW MOTION Il breve video Instagram ha per protagonista l'auto ferma sulla strada, probabilmente a un incrocio. Un camion sopraggiunge alle sue spalle, la colpisce e la proietta contro un altro camion, dal quale la Jazz manteneva una debita distanza. Per finire l'opera, il tir da dietro spiattella l'utilitaria giapponese contro il retrotreno del tir di fronte. L'auto si accartoccia come un barattolo di latta vuoto, nonostante ciò l'autista (una donna, almeno sembra) non solo sopravvive, ma è anche in grado di muoversi. La foto sequenza (vedi gallery) è altrettanto impressionante.

PROVVIDENZA Nella sfortuna, il colpo di fortuna. Il camion di fronte è un camion betoniera e l'area sotto il tamburo di miscelazione lascia all'abitacolo della Jazz lo spazio sufficiente per non appiattirsi del tutto. Se anziché contro un mezzo da cantiere l'auto avesse sbattuto contro un comune semirimorchio, quasi certamente non sarebbe più di questo mondo. E non potrebbe giocarsi al lotto il numero di targa della maledetta-benedetta betoniera. Per la Jazz, pazienza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/04/2022