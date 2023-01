Honda Jazz 2023: col restyling, più potenza e un nuovo allestimento

Una sessione in sala trucco, un po' di spesa dal catalogo accessori, infine anche una visita in officina. Nel 2023 Honda Jazz e:HEV migliora il proprio stile e si regala un nuovo allestimento (Jazz Advance Sport), aggiungendo potenza al proprio motore ibrido. Scendiamo nei dettagli.

Nuova Jazz Advance Sport

DESIGN Le versioni Advance ed Elegance di Honda Jazz MY23 vantano un design della calandra più marcato, gruppi ottici con fondo più scuro, paraurti più scolpiti sia all'anteriore che al posteriore, cerchi in lega con nuove colorazioni (Advance). Per Jazz Crosstar, nuova calandra dal design a nido d'ape, paraurti rivisti con inserti argentati, nuove minigonne laterali in tinta. A completare l'aggiornamento, la nuova finitura dei cerchi in lega e il nuovo colore della carrozzeria Fjord Mist blue.

Jazz Crosstar 2023

INTERNI Per Jazz Advance ed Elegance, colori, materiali e finiture rinnovati, mentre la Crosstar propone nuovi rivestimenti per i sedili, nuovi dettagli per la plancia e le portiere e nuove finiture per il cruscotto e la console centrale, oltre a un volante minimalista a due razze.

Honda Jazz MY23, gli interni

JAZZ ADVANCE SPORT Disponibile in un'esclusiva colorazione Urban Gray, la nuova versione integra un paraurti anteriore con una finitura unica, una calandra reticolare sportiva, specchietti laterali color nero lucido e cerchi in lega da 16 pollici. All'interno i sedili sono rifiniti con un'esclusiva combinazione di pelle scamosciata sintetica nera e pelle sintetica grigia, mentre il nuovo volante a tre razze, il bracciolo centrale e i pannelli delle portiere sono decorati con cuciture gialle a contrasto.

Jazz Advance Sport: calandra specifica

IL MOTORE Il sistema full hybrid e:HEV viene rivisto sotto tutti gli aspetti. Il motore elettrico di trazione, ora con 14 cv in più, offre una potenza totale di 122 cv, mentre il motogeneratore aumentata di 8 kW, raggiungendo così un picco di 106 cv. A sua volta, il benzina da 1,5 litri guadagna 7 kW e ora produce 107 cv. La coppia rimane a 131 Nm. Emissioni di CO2 di 102 g/km, o 106 g/km per la variante Advance Sport.

Più potenza ibrida

MAPPATURA Anche la trasmissione è stata rivista e ora offre a Jazz e:HEV una fluidità e una guidabilità migliorate, per un'esperienza di guida - assicura Honda - più coinvolgente. Per differenziare ulteriormente Jazz Advance Sport dal resto della gamma, la mappatura del pedale dell'acceleratore è stata riprogrammata per offrire una migliore risposta. Anche il controllo lineare del cambio è stato rivisto per dare al motore termico un punto di cambiata più elevato, a 6.300 giri/min.

TELAIO Per sfruttare le revisioni del propulsore, la Advance Sport beneficia di diverse modifiche all'assetto delle sospensioni. La rigidità della molla anteriore è stata ridotta del -8%, mentre quella posteriore è stata aumentata del +20%. Questo nuovo bilanciamento ha ridotto le forze longitudinali per una guida più dinamica e precisa. Sono inoltre stati aggiunti ammortizzatori più rigidi per aumentare la trazione e la velocità in curva.

Più capacità di traino

TRASCINATRICE In seguito al feedback dei clienti, è stata aggiunta la capacità di traino, requisito che rende la Jazz e:HEV ancora più versatile. Tutti i modelli sono in grado di trainare un peso di 500 kg, per accogliere piccoli rimorchi o portabici.

ADAS Honda Jazz 2023 gode infine di alcune delle funzioni di sicurezza e guida assistita più avanzate della categoria. Come la telecamera grandangolare ad alta definizione e un sistema di assistenza nel traffico (TJA) aggiornato per offrire assistenza con lo sterzo da 0 km/h, riducendo la fatica della guida nel traffico. Gli avanzati ADAS si aggiungono ai 10 airbag di serie, che includono anche quello alle ginocchia del lato passeggero e quello centrale, posizionato tra i due sedili anteriori.

Jazz 2023, ADAS al top

LANCIO Vendite di Honda Jazz e Jazz Crosstar restyling in programma entro i primi mesi del 2023. Presto conosceremo anche il listino prezzi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/01/2023