Quel video con BMW e Mini a guida autonoma... col "trucco"

''Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana...''. Stop, rifai da capo. In un futuro non troppo lontano, sulla superficie del nostro stesso pianeta, le città pulluleranno di auto a guida autonoma. Nel frattempo, in qualche posto più vicino che lontano, la guida automatizzata è già un aspetto della vita quotidiana. Più precisamente, della giornata lavorativa di tutti quei dipendenti che frequentano le fabbriche BMW di Dingolfing e Lipsia, in Germania. Posti in cui modelli Mini e BMW freschi di produzione se ne vanno a spasso senza alcun autista a bordo. Vuoi vedere che non è soltanto l'auto elettrica, ma è anche l'auto self-driving, a mettere a rischio posti di lavoro? Ne riparleremo. Intanto, clicca Play sulla foto di cover e scopri come funzionano le cose nelle cosiddette iFactory dell'Elica. Perché c'è il... trucco.

BMW Serie 7: ''Io guido da sola''

SMART ROADS BMW testa sistemi di guida autonoma all'interno della maxi fabbrica di Dingolfing già dal 2022. Qui, i modelli BMW Serie 5, Serie 7 e Mini Countryman assemblati in loco guidano da soli lungo un percorso di prova di oltre un chilometro, arrestando la propria corsa nell'area di finitura. Ciò che è particolarmente interessante del sistema, è che funziona indipendentemente dalle opzioni di equipaggiamento del veicolo. Questo perché una serie di sensori Lidar è stata installata anche lungo il percorso, funzionando insieme a un pianificatore di movimento esterno e a un modello ambientale che controlla i movimenti del veicolo stesso. Così non vale! Dai, si scherza.

Mini Countryman a guida autonoma (ma su percorso ad hoc)

EURO-VISION Il programma di Dingolfing sta ora passando da un progetto pilota a un funzionamento in serie, mentre lo stabilimento di Lipsia è in fase di aggiornamento per supportare lo stesso sistema di guida automatizzata in fabbrica: funzionerà per circa il 90% di tutti i modelli BMW e Mini costruiti lì. Nel 2025, BMW introdurrà il sistema anche nei suoi stabilimenti di produzione di Ratisbona e Oxford. Anche il nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, utilizzerà la medesima tecnologia, non appena inizierà la produzione in serie. Ah, il termine tecnico è Automated Driving In-Plant.

In futuro, solo BMW e Mini autonome. In fabbrica

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/11/2024