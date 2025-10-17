Per scegliere nuova Honda Civic hai una buona ragion€ in più

Porte aperte sabato 18 ottobre. Civic MY26 evolve nel design esterno e interno e nelle dotazioni, ma costa di meno. Ecco di quanto

Un nome, una intera genealogia di macchine che la tua mente ripercorre, andando a ripescare ricordi degli anni Ottanta, anche Settanta, se eri già un ometto.

Di nuova Honda Civic si parlava quest'estate, in coincidenza del reveal. Di Civic MY26 se ne torna a parlare adesso, perché aprono gli ordini. E c'è una (bella) sorpresa che riguarda i prezzi.

Prima, un ripassino. Intanto, segnati che sabato 18 ottobre è un sabato di ''porte aperte'' in tutte le concessionarie Honda. Così te la studi di persona, e magari la guidi pure.

Honda Civic MY26, il frontale è più... grintoso

Il restyling dell’iconica Honda Civic, sempre accompagnata dall'efficiente propulsore full hybrid (e:HEV), consiste in aggiornamenti al design degli esterni e ritocchi stilistici agli interni.

Nuova mascherina anteriore, più aggressiva ed esaltata da finiture in nero lucido, nuova modanatura dei fari, spoiler inferiore in tinta carrozzeria, nuovi cerchi in lega da 18 pollici, in finitura grigio scuro opaco per l’allestimento Sport e diamantata con vernice di fondo nera per la Advance.

Al bando i fendinebbia: grazie ad avanzati fari a LED, non servono, sostiene Honda.

A completare il pacchetto aggiornamenti, l’ingresso di un nuovo colore per la carrozzeria: il Seabed Blue (vedi foto sotto), che prende il posto del Premium Crystal Blue.

Il nuovo colore Seabed Blue

All'interno, più eleganza grazie a cielo e montanti neri e a nuovi dettagli cromati opachi attorno alle bocchette di aerazione.

L’allestimento Advance include ora l'illuminazione ambientale e le luci nel vano piedi, mentre già la versione Sport conquista volante riscaldabile e display digitale multifunzione da 10,2 pollici.

Gli interni di nuova Honda Civic

Infine, sin dall’allestimento Elegance la console centrale è dotata di serie di tappetino di ricarica wireless per lo smartphone.

Sotto il cofano (Civic Type R esclusa, un caso a parte), sempre e solo l’innovativo propulsore full hybrid: 141 CV e 186 Nm dal motore 2,0 litri benzina, 184 CV e 315 Nm dal motore elettrico. Buone performance (0-100 km/h in 7,8 secondi), consumi medi ridotti (5,0 l/100 km), un feeling di guida assai gradevole, come vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti.

Tutti gli allestimenti sono equipaggiati con il pacchetto di tecnologie di sicurezza attiva Honda Sensing: la telecamera grandangolare ad alta definizione - assicura la Casa - offre ora una visibilità migliorata delle linee stradali, delle banchine, delle motociclette, dei ciclisti e dei pedoni.

Honda Civic MY26 è più sicura

Nuova Honda Civic e:HEV MY26 in vendita dunque da ottobre 2025 migliorata sotto ogni profilo. Prezzi inclusi: ora si parte da 37.500 euro, invece che dai precedenti 39.900 euro.

Differenza prezzo ancora più marcata per gli allestimenti superiori: ecco il listino (Civic Typer R esclusa).

Prezzo di listino Honda Civic e:HEV Elegance 37.500 euro Honda Civic e:HEV Sport 38.500 euro Honda Civic e:HEV Advance 41.000 euro

Oltre che esplorare il modello in concessionaria, puoi anche già configurarla online sul sito web di Honda Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/10/2025