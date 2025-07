Honda NSX, l'iconica sportiva anni '90 rivive grazie al tuning di Autotique

Il preparatore australiano svela due bodykit per la coupé giapponese: Widebody e OEM Plus. Nessun upgrade meccanico previsto

La Honda NSX originale (1990-2001) è considerata una pietra miliare tra le supercar degli anni ’90, grazie al suo design innovativo e al contributo di Ayrton Senna nello sviluppo dinamico (guarda il video di Ayrton Senna e la NSX).

Honda NSX by Autotique: il preparatore australiano presenta il tuning della sportiva anni '90

La popolarità del modello ha favorito negli anni numerose personalizzazioni. Tra le ultime proposte spicca quella di Autotique (qui la pagina Instagram di Autotique), azienda australiana specializzata in tuning, che ha sviluppato due distinti kit carrozzeria per la NSX: Widebody e OEM Plus.

Honda NSX by Autotique: la variante estrema Widebody al salone Session di Sydney

Due stili per due personalizzazioni

Entrambe le versioni hanno debuttato al salone Session di Sydney (qui la homepage della kermesse australiana). Ecco le differenze principali:

NSX Widebody

Progetto nato da un rendering di Piston Zero, designer automobilistico freelance con sede in Norvegia e realizzato da Mozy, designer e costruttore thailandese che ha fatto il prototipo. Autotique ha preso in carico il progetto, preparandolo per la produzione in piccoli volumi , che include: parafanghi allargati paraurti anteriore con grandi prese d’aria e splitter cerchi aftermarket e assetto ribassato nuovi fanali posteriori a LED fumé diffusore e doppio scarico

designer automobilistico freelance con sede in che ha fatto il prototipo. Autotique ha preso in carico il progetto, preparandolo per la produzione in NSX OEM Plus

Variante più sobria, con modifiche leggere e linee più fedeli all’originale: paraurti ridisegnati cofano rialzato minigonne più lunghe alettone in tinta carrozzeria



Honda NSX by Autotique: la variante più sobria con bodykit OEM Plus

Entrambi i kit si applicano alla prima generazione della NSX, escludendo la versione restyling (2001-2006). Autotique non ha previsto upgrade meccanici o al telaio: resta quindi il motore V6 3.0 aspirato con sistema di fasatura variabile V-TEC, capace di erogare 274 CV e 285 Nm, montato in posizione centrale.

Honda NSX by Autotique: le due versioni della supercar giapponese esposte al pubblico

Produzione limitata e prezzo top secret

Autotique punta a produrre i kit in piccola serie. I prezzi non sono ancora stati comunicati e resta da capire se i proprietari saranno disposti a modificare un modello sempre più raro e apprezzato nel mercato collezionistico. Voi cosa ne pensate di questa Honda NSX in chiave moderna? Vale la pena mettere mano a un’auto così ionica? A noi non fiisce di piacere, ma si sa: ''de gustibus...'' dicevano i latini.

