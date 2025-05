Honda NSX-R: la Type R che ridefinì le supercar celebra il piacere di guida (video)

Con soli 280 CV e 298 Nm di coppia, la NSX-R del 2002 ha riscritto le regole del gioco per le auto ad alte prestazioni e, più di vent'anni dopo, fa ancora sembrare le sportive moderne fin troppo elaborate (leggi la prova della Honda NSX 2016). Infatti, in un’epoca in cui le supercar superano tranquillamente gli 800 CV e coprono lo 0-100 orari in un battito di ciglia, una Honda di 23 anni con un terzo della potenza ci ricorda semplicemente che il puro piacere di guida non si riduce alla sola forza bruta.

Honda NSX-R NA2: un raro esemplare all'asta al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2025

Sebbene conosciamo tutti il marchio Type R di Honda, pochissimi al di fuori del Giappone hanno visto, per non parlare di aver guidato, l'auto che ha dato inizio a tutto, la NSX-R del 1992.

Honda NSX-R NA2: una vera limited edition

E ancora meno hanno avuto la fortuna di mettersi al volante della versione NA2 rinnovata e lanciata dieci anni dopo, di cui furono prodotti solo 140 esemplari.

Honda NSX-R NA2: l'abitacolo in perfette condizioni della supercar giapponese

Henry Catchpole, noto videomaker del canale YouTube Hagerty (qui il canale YouTube Hagerty), era uno di quelli che aveva sentito storie su quanto fosse fantastico guidare le NSX. E nel suo ultimo video Catchpole si scatena su un circuito svedese a bordo di una NA2 NSX-R in colore Championship White, che lui stesso definisce un'auto fuori dagli schemi. Guardiamo insieme le immagini, almeno per capire quanto il protagonista si sia divertito al volante.

Honda NSX-R NA2: il motore era un V6 di 3,2 litri

Il V6 da 3,2 litri di serie erogava qualche cavallo in più rispetto a quelli dichiarati ufficialmente ed erano valori invariati rispetto alla NSX di serie (leggi l'analisi della Honda NSX del 2002) e in linea con il ''gentleman's agreement'' giapponese sulla potenza. Tali valori erano comunque ben al di sotto dei 400 CV di rivali contemporanee come la Ferrari 360 Modena. Oggi, persino una Civic Type R eroga 329 CV.

Honda NSX-R NA2: piacere di guida d’altri tempi

Ma Catchpole scopre che la cavalleria della supercar giapponese è più che sufficiente, soprattutto perché il programma di alleggerimento di Honda per la NSX includeva:

pannelli in carbonio e sedili avvolgenti

vetri più sottili

minore isolamento acustico

Honda NSX-R NA2: supersportiva dal peso piuma

Questi accorgimenti hanno contribuito a un risparmio di circa 100 kg, con un peso a vuoto di soli 1.270 kg. E come sottolinea lo youtuber, questo non è uno di quei pesi ''a secco'' poco veritieri che usano i moderni costruttori di supercar, ma una misurazione reale con tutti i liquidi.

Honda NSX-R NA2: esalta il piacere di guida senza troppi filtri elettronici

Honda NSX-R NA2: sterzo, cambio e sound sono una vera gioia

Una trasmissione finale più corta contribuisce inoltre a rendere la R molto più vivace di una NSX di serie, ma ciò che rende davvero speciale quest'auto è la connessione pura e senza filtri tra strada, auto e guidatore.

Lo sterzo non assistito è super comunicativo, ed è di gran lunga preferibile alla cremagliera iper-assistita, eccessivamente precisa di una Ferrari moderna.

Honda NSX-R NA2: il motore V6 di 3,2 litri DOHC VTEC con 280 CV e 298 Nm di coppia

Il cambio stretto e a corsa breve e il rombo dell'induzione del V6 sono perle di gioia per un appassionato. In un mondo assillato dai tempi sul giro e dal launch control, la NA2 NSX-R ci ricorda che le auto dei grandi piloti non vengono costruite solo in forma statica, ma progettate per trasmettere sensazioni.

Honda NSX-R NA2: dopo la cura dimagrante pesava solo 1.270 kg a secco

Se questo video vi ha fatto venire voglia di mettere le mani su questa NSX-R, potreste essere interessati a sapere che l'auto con all’attivo 16.000 km è in vendita. Sarà messa all'asta da Broad Arrow il 25 maggio (qui il link alla casa d'aste Broad Arrow), anche se il probabile prezzo potrebbe arrivare a quello di una supercar moderna.

Honda NSX-R NA2: all'asta del 25 maggio può raggiungere 750.000/850.000 euro

Honda NSX-R NA2: prezzo stimato per veri intenditori

La rarità e lo status della rara Honda NSX-R (qui il link alla descrizione della sportiva Honda) fanno sì che, secondo le stime della casa d'aste, si possa sborsare una cifra compresa tra 750.000 e 850.000 euro. Dunque, appassionati e collezionisti, mano al portafogli, e presentatevi al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este (il sito ufficiale del Concorso sul Lago di Como) per fare la vostra offerta, che ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/05/2025