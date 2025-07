Honda N-One: e, l'erede di Honda e che ha qualcosa di strano

Dopo il prototipo a Goodwood (video), il teaser ufficiale. Anche tu vedi... doppio? Anteprima di Honda N-One: e all'IAA di Monaco

Al Goodwood Festival of Speed si è iscritta come Honda Super EV Concept, ma al Salone di Monaco di Baviera di settembre si farà chiamare col nome definitivo, ovvero Honda N-One: e.

Un nome infelice? Forse a noi suona un po' insolito, ma si chiama così perché vuole incarnare la declinazione elettrica di una kei car stile retrò di nome Honda N-One, tuttora in vendita in Giappone.

Oltre a ricevere il testimone dalla simpaticissima Honda e, ovviamente.

Dopo la prima apparizione a Goodwood sottoforma di prototipo (sopra, la breve clip), ecco la prima immagine teaser del modello di serie, questa volta senza alcuna mimetizzazione. Non noti niente di strano? Guarda meglio...

L'immagine rivela il frontale di un'auto dalle dimensioni di una kei, completa di espressivi fari tondi a LED. Tuttavia, ciò che attira l'attenzione è che, oltre alla porta di ricarica sul lato sinistro, sembra esserci anche una seconda porta sulla destra. La cui funzione a noi risulta ancora poco chiara (idee?).

Honda N-One: e: perché due sportelli?

Honda resta abbottonata: sappiamo solo che N-One: e sarà una citycar elettrica a cinque porte dal cofano corto, i parafanghi sporgenti, il parabrezza verticale e tutte le altre proprietà stilistiche che si apprezzano in foto e in video.

Honda Super EV Concept mentre ''sfreccia'' a Goodwood

La concept, spiega infine la Casa di Tokyo, è progettata per ''dimostrare come un modello di segmento A possa offrire prestazioni elettriche innovative e divertenti da guidare, insieme alla tipica fruibilità Honda''.

Restiamo in attesa di altri indizi. Tipo quando esce, se arriva in Italia, autonomia, tecnologie... Fascia di prezzo...

Honda N-One: e, anteprima all'IAA Mobility 2025

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/07/2025