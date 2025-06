Honda presenta il nuovo sistema ibrido che debutterà nel 2027

Sappiamo che entro il 2030, Honda (guarda la pagina web di Honda Italia) prevede l’introduzione di almeno tredici nuovi modelli con motorizzazione ibrida (guarda il programma di elettrificazione Honda 2030). Tra questi sono attesi anche due auto che sono centrali nella gamma, cioè le prossime generazioni di Jazz e Civic (leggi la prova di Honda Civic e:HEV).

Sistema ibrido Honda: un nuovo motore full-hybrid dal 2027 sui modelli giapponesi

La casa giapponese ha annunciato che il rinnovamento dell’offerta sarà guidato da una nuova generazione del sistema ibrido, evoluzione dell’attuale e:HEV introdotto nel 2018.

La futura generazione di ibridi dal 2027

Il nuovo sistema verrà lanciato nel 2027 e sarà basato su una piattaforma più leggera. L’obiettivo è una riduzione dei consumi di oltre il 10%, migliorando l’efficienza del motore a combustione interna su un’ampia fascia di regimi.

Il funzionamento continuerà a prevedere l’uso combinato di:

un motore a benzina

due motori elettrici (uno per la trazione, l’altro come generatore)

una batteria ricaricata in marcia

Il motore termico potrà ancora trasmettere direttamente la trazione, soprattutto in ambito extraurbano, oppure alimentare il generatore elettrico.

Sistema ibrido Honda: sarà più leggero, efficiente e meno costoso dell'e:HEV attuale

Honda punta a rafforzare la competitività nel segmento full-hybrid attraverso un abbattimento dei costi delle componenti principali. Le attività includono la standardizzazione dei pezzi, la co-creazione con i fornitori e l’ottimizzazione dei processi produttivi.

Secondo quanto dichiarato, il nuovo sistema dovrebbe costare oltre il 50% in meno rispetto a quello introdotto nel 2018 e più del 30% in meno rispetto alle versioni 2023.

Sistema ibrido Honda: arriveranno ADAS più evoluti sui modelli EV 0 Series

La strategia include anche lo sviluppo di tecnologie avanzate di assistenza alla guida. I sistemi ADAS di nuova generazione supporteranno l’utente in fasi come accelerazione e sterzata lungo tutto il tragitto, mentre la futura Serie 0, attesa per il 2026 (qui tutto su Honda 0 Series), introdurrà funzioni di guida autonoma personalizzata grazie al sistema operativo Asimo.

Meno vendite ma stessi obiettivi sostenibili

Infine, il marchio “H”, pensato inizialmente solo per i veicoli elettrici, verrà esteso alla nuova gamma ibrida, in un contesto in cui Honda ha rivisto al ribasso le previsioni di vendita di auto elettriche, pur mantenendo gli obiettivi ambientali di lungo termine.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/06/2025