Incentivi terminati? FIAT mette in offerta la Topolino: l'Ecobous continua

Gli incentivi 2026 per i motocicli e i quadricicli elettrici sono stati un vero click day in quanto sono andati esauriti in una manciata di ore. Il 18 marzo, in circa 2 ore, sono andati bruciati i 30 milioni di euro del fondo messo a disposizione dal Governo. Nonostante l'Ecobonus sia andato esaurito, FIAT ha deciso intervenire per aiutare tutti coloro che non sono riusciti ad ottenere l'incentivo. Per questo, ha lanciato una nuova offerta destinata alla Topolino, una vera e propria best seller tra i quadricicli elettrici.

Fiat Topolino Corallo

L'offerta: sconto, rate e interessi

La casa automobilistica, con il supporto di Stellantis Financial Services Italia, ha quindi deciso di riproporre l'offerta che aveva lanciato a fine gennaio, valida esclusivamente in concessionaria, che consente di acquistare FIAT Topolino a partire da 7.550 euro. Complessivamente si tratta di un vantaggio clienti pari a 2.340 euro, equivalente più o meno al valore dell'incentivo statale. L'offerta è valida con finanziamento fino alla fine del mese di marzo. Di seguito le principali condizioni della promozione.

Da 7.550 euro

Con finanziamento

Primo canone anticipato 3.356 euro

Rata finale: 4.393 euro

35 rate da 35 euro

TAN (fisso) 8,99% – TAEG 13,04%

Fino al 31 Marzo

Anticipo 3.356 euro - Importo Totale del Credito 4.194,38 euo. Importo Totale Dovuto 5.768,8 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 250 euro, Interessi 1.187,31 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 11,11 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 39 € e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 4.392,69 uro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,99%, TAEG 13,04%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 15.000 km.

FIAT Topolino: motore e autonomia

Ricordiamo che il quadriciclo dispone di un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh che permette un’autonomia di 75 km. La velocità massima è di 45 km/h. Trattandosi di un quadriclo leggero può essere guidato già dai 14 anni a patto di avere la patente AM. Prezzo a partire da 9.890 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/03/2026