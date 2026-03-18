Ripartono gli incentivi 2026 per moto, scooter e quadricicli elettrici: ecco cosa c'è da sapere

Ripartono ufficialmente oggi 18 marzo alle ore 12 gli incentivi 2026 dedicati a moto/scooter elettrici e ai quadricicli elettrici. Dunque, dalla giornata di oggi le concessionarie potranno accedere al sito predisposto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per prenotare il contributo che poi sarà erogato come sconto al momento della firma dei nuovi contratti.

Fa tutto la concessionaria

La procedura è la stessa degli ultimi anni e prevede che a tutto ci pensi la concessionaria. I clienti non dovranno fare nulla. Una volta firmati i documenti per l'acquisto del nuovo veicolo, il venditore dovrà accedere al portale online e prenotare il bonus che come detto prima sarà erogato immediatamente al cliente come sconto. Ovviamente, prima di prenotare il contributo, la concessionaria dovrà verificare che siano ancora disponibili fondi sufficienti.

Fiat Topolino Corallo

Incentivi moto/scooter e quadricicli elettrici 2026: a quanto ammontano?

L'Ecobonus, più nello specifico, è rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e (ciclomotore a due ruote), L2e (ciclomotore a tre ruote), L3e (motociclo a due ruote), L4e (motociclo con sidecar), L5e (triciclo), L6e (quadriciclo leggero) e L7e (quadriciclo pesante). Quadricicli che sono spesso chiamati anche microcar. La struttura degli incentivi è sempre quella degli ultimi anni ed è quindi la seguente:

30% di sconto per gli acquisti senza rottamazione, fino ad un massimo di 3.000 euro

per gli acquisti senza rottamazione, fino ad un 40% di sconto per gli acquisti con rottamazione, fino ad un massimo di 4.000 euro

Per poter essere incentivato, il veicolo deve essere ovviamente nuovo e gli incentivi valgono anche in caso di leasing. Inoltre, il nuovo veicolo deve essere mantenuto non meno di 12 mesi. Per quanto riguarda la rottamazione, il veicolo deve esser sempre di categoria L, di proprietà da almeno 12 mesi e con una classe ambientale da Euro 0 a Euro 3. Sul sito predisposto dal Ministero sono disponibili tutte le informazioni sull'Ecobonus 2026 per chi volesse approfondire.

Rischio click day?

A disposizione ci sono 30 milioni di euro ma c'è comunque il rischio che possano andare ad esaurirsi precocemente. Le concessionarie, soprattutto nel caso dei quadricicli, stanno da tempo raccogliendo preordini e quindi è meglio affrettarsi se si intende sfruttare i nuovi incentivi 2026.

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