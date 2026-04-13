La vecchia FIAT Panda rinasce elettrica: ecco il progetto Panda NE

Una FIAT Panda elettrica? Esempi di retrofit elettrico ne abbiamo già visti ma adesso ne arriva una nuovo che punta a far conservare il carattere originale della Panda, reinterpretato in chiave contemporanea. L'idea è quindi quella di prendere la vecchia Panda, city car per eccellenza, amatissima dagli italiani, per convertirla in un veicolo elettrico, con l'obiettivo di darle nuova vita. Il progetto è di Nova Energia sviluppato da ElectroFit Systems – start-up innovativa e spin-off del Politecnico di Torino. Il frutto di questo lavoro è Panda NE.

PANDA NE

Un progetto di economia circolare

Alla base di questo progetto la volontà di prolungare il ciclo di vita dei veicoli invece di sostituirli. Panda NE nasce quindi dalla visione di un'economia circolare. Come funziona la conversione? Attraverso una rete di officine qualificate e un sistema modulare di conversione, Nova Energia è in grado di trasformare la Panda in un'auto a batteria. In sintesi, viene rimosso il motore a combustione per essere sostituito da un sistema elettrico progettato da ElectroFit Systems.

La breve scheda tecnica parla di un'autonomia di oltre 110 km, di una velocità massima di 90 km/h e di un tempo di circa 4,5 ore per la ricarica da una presa di corrente di casa. A quanto pare, la conversione non si limita al suo cambio di motore. Infatti, viene proposta in vari livelli con una revisione più o meno approfondita di meccanica e interni. Si potrà avere anche in versioni personalizzate e con omologazione per utilizzo commerciale.

Accessori, anche i pannelli solari

Per la Panda NE sono stati pensati alcuni specifici accessori. Il primo è interessante e si tratta di pannelli solari flessibili integrati prodotti da Solbian che permettono fino a 15 km di autonomia giornaliera aggiuntiva. C'è poi un batteria ausiliaria che può essere utilizzata per ricaricare la Panda oppure come fonte di energia esterna, per alimentare dispositivi elettrici. Inoltre, viene reso disponibile il sistema telematico AutoPI-NE per la gestione locale e remota del veicolo e la sua condivisione a livello familiare, condominiale o aziendale. Basato su una piattaforma open source Raspberry PI e Node-RED, permette ogni forma di personalizzazione e adattamento per la gestione e manutenzione della singola vettura o di una flotta di veicoli.

PANDA NE

Versioni e prezzi

Panda NE è disponibile in diverse versioni. In ogni caso, quanto costa trasformare la propria city car in un'auto elettrica?

Essenziale : revisione di meccanica, interni ed esterni | 15.000 euro (IVA inclusa)

: revisione di meccanica, interni ed esterni | 15.000 euro (IVA inclusa) Nuova : meccaniche e interni nuovi, carrozzeria sistemata | 18.000 euro (IVA inclusa)

: meccaniche e interni nuovi, carrozzeria sistemata | 18.000 euro (IVA inclusa) Speciale : scocca restaurata, meccaniche nuove, interni ed esterni a scelta | prezzo su richiesta

: scocca restaurata, meccaniche nuove, interni ed esterni a scelta | prezzo su richiesta Commerciale: due posti e 1.000 litri di volume di carico | 15.000 euro (IVA inclusa)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026