Toyota Aygo X Hybrid vs Fiat 500 Hybrid, citycar ibride a confronto

Le citycar, sono auto compatte e agili per muoversi all'interno delle città sempre più congestionate. Parliamo del segmento A, una fascia di mercato che negli ultimi anni si è ridotta in quanto alcune case automobilistiche ne sono uscite. Non Toyota e FIAT che anzi hanno rilanciato proponendo la nuova Aygo X Hybrid e la nuova 500 Hybrid. Il modello giapponese che abbiamo già avuto modo di provare è un best seller del segmento ''A-SUV'' con 9.689 immatricolazioni nei primi 3 mesi del 2026. La nuova FIAT 500 Hybrid (qui la nostra prova) è arrivata da poco sul mercato e nel primo trimestre del nuovo anno ha già totalizzato 4.190 immatricolazioni. Vediamo quindi di mettere a confronto dotazioni e schede tecniche di questi due modelli.

Dimensioni e design

Al volante della Fiat 500 Hybrid 2026

Partiamo da Toyota Aygo X Hybrid le cui misure sono 3.776 mm lunghezza x 1.740 mm larghezza x 1.525 mm altezza, con un passo di 2.430 mm.Lo scorso anno la casa giapponese ha aggiornato questo modello attraverso un restyling che è andato oltre a un semplice ritocco del look. Comunque, le forme sono sempre quelle di un piccolo crossover, con il frontale caratterizzato da fari dalle forme allungate e una calandra che accentua il look sportiveggiante. I cerchi possono essere da 17 o da 18 pollici. Per chi volesse maggiore grinta c'è l'allestimento GR Sport. Lo spazio per i bagagli? 231 litri. Al volante della Toyota Aygo X Hybrid

La nuova FIAT 500 Hybrid poggia invece sulla piattaforma della 500 elettrica da cui eredita anche il design con pochissime differenze. Le misure sono 3.631 mm lunghezza x 1.684 mm larghezza x 1.532 mm altezza, con un passo di 2.320 mm. Per il momento sono disponibili le varianti berlina e cabrio ma la casa automobilistica ha promesso che più avanti arriverà pure la versione 3+1 che aggiunge una portiera posteriore per consentire un più semplice accesso all’abitacolo. E per i bagagli? A disposizione ci sono 185 litri.

Interni e tecnologia

Fiat 500 Hybrid 2026, la plancia in tinta con la carrozzeria

Salendo a bordo della Toyota Aygo X, troviamo una plancia caratterizzata da superfici curve. Non manca ovviamente la tecnologia. Dietro al volante c'è infatti la strumentazione digitale con schermo da 7 pollici. Presente anche il sistema infotainment che può contare su di un display touch da 10,25 pollici negli allestimenti top di gamma. Sul tunnel centrale c'è il tasto EV per la guida in solo elettrico grazie alla disponibilità del nuovo motore Full Hybrid. Si può avere anche il climatizzatore bi-zona.

Toyota Aygo X Hybrid, la plancia

Anche l'abitacolo della nuova FIAT 500 Hybrid riprende quello del modello elettrico. In questo modo è stato possibile fare un importante salto avanti rispetto alla precedente Hybrid. La plancia è quindi più moderna e dietro al volante multifunzione c'è un quadro strumenti digitale da 7 pollici. Ovviamente c'è anche un sistema infotainment da 10,1 pollici. Attenzione, però, la versione base fa a meno dell'infotaiment per ragione di costi. Al suo posto troviamo un supporto per smartphone che potrà quindi essere utilizzato come una sorta di computer di bordo. La più grande differenza con l'abitacolo della 500 elettrica è però la presenza della leva del cambio manuale a 6 marce.

Motori

La più grande novità introdotta con il restyling dello scorso anno, è l'arrivo per la Toyota Aygo X del powertrain Full Hybrid della Yaris. Dunque, via il 3 cilindri da 72 CV in favore di una motorizzazione da 116 CV. Non solo più potente ma pure molto più efficiente. Quindi, migliorano prestazioni e consumi.

Per la FIAT 500 Hybrid un'unica motorizzazione. Si tratta di un'unità Mild Hybrid 3 cilindri di un litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 65 CV. Dunque, una motorizzazione più orientata alla guida fluida in città che come accennato prima è abbinata a una trasmissione manuale a 6 rapporti.

Prezzi

Quanto osta Toyota Aygo X Hybrid in Italia? Si parte da 20.850 euro ma si può salire anche a circa 26.000 euro per la top di gamma. E la FIAT 500 Hybrid? Il listino attacca da 19.900 euro ma si possono arrivare a superare i 27.000 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/04/2026