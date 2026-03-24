Toyota Land Cruiser evolve ancora: nuove versioni Icon e Premium per off-road e comfort

Icon per prestazioni in off road impegnative e Premium per chi punta su comfort, stile e tecnologia

Toyota ha annunciato un aggiornamento per la sua Land Cruiser, modello di grande successo che nel corso del tempo è stato costantemente aggiornato per offrire sempre le massime prestazioni sia nella guida in fuoristrada e sia nell'utilizzo di tutti i giorni. Più nello specifico, la Land Cruiser 250 lanciata nel 2024 adesso è stata ulteriormente affinata con l'introduzione di due nuove versioni chiamate Icon e Premium. Andiamo a scoprile più da vicino.

Land Cuiser Icon

Toyota Land Cruiser

Questa versione è pensata essenzialmente per chi intende utilizzare molto la Land Cruiser in condizioni di off-road impegnativo. Si caratterizza per fari rotondi, barre portatutto sul tetto ed il nuovo colore metallizzato Smoky Blue. La dotazione di serie prevede cerchi in lega da 18 pollici e una serie di sistemi per supportare una guida sicura anche su terreni impegnativi. La scheda tecnica mette in evidenza la presenza del differenziale posteriore autobloccante, meccanismo di disconnessione della barra stabilizzatrice di Toyota, che sblocca la barra antirollio anteriore per aumentare l’articolazione delle ruote e facilitare la guida su superfici sconnesse e rocciose.

Ma non è finita qui perché abbiamo pure il sistema di controllo della discesa (Downhill Assist Control) e il Crawl Control che insieme ad un monitor Multi-Terrain ed a un Panoramic View Monitor, permette di avere una chiara percezione dell’area immediatamente sotto l’abitacolo. Dal punto di vista, invece, della tecnologia, la versione Icon propone un display digitale per la strumentazione da 12,3 pollici e un sistema multimediale Toyota Smart Connect + con display da 12,3 pollici.

Land Cruiser Premium

Toyota Land Cruiser

Pensata per chi cerca il massimo del comfort, questa versione offre uno stile più ricercato e maggiore tecnologia. La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, sedili anteriori regolabili elettricamente (guidatore e passeggero) e funzioni integrate di riscaldamento e ventilazione sia per i sedili anteriori che posteriori, tutti rivestiti in pelle. C'è poi impianto audio premium JBL a 14 altoparlanti ed è anche disponibile un head-up display oltre ad uno spacchetto posteriore digitale. Sono inoltre presenti il tetto apribile e cerchi in lega da 20 pollici. Da punto di vista tecnico, niente differenziale posteriore autobloccante elettronicamente e al suo posto un differenziale a slittamento limitato Torsen in grado di offrire un miglior comfort di guida anche nelle situazioni più difficili. Tra gli optional il tetto panoramico e la configurazione interna a sette posti.

Entrambe le versioni della nuova Toyota Land Criser propongono volante riscaldato, aria condizionata bi-zona e sistema di selezione della modalità di guida, oltre alla nuova colorazione Aura Black metallizzata.

Motore diesel Mild Hybrid

Toyota Land Cruiser

Indipendentemente dalla versione scelta, sotto al cofano c'è sempre un motore diesel 4 cilindri di 2,8 litri di cilindrata con tecnologia Mild Hybrid in grado di erogare 205 CV.

Disponibilità

Toyota Land Cruiser

Quando arrivano le nuove versione della Land Cruiser? La gamma rinnovata sarà ordinabile nei mercati europei a partire dalla primavera 2026.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026