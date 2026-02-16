Nuova Toyota Yaris: prime anticipazioni e rendering

Scopri la nuova Toyota Yaris 2028: Andrea Carlucci fornisce i primi indizi su motori e design. Tutte le anticipazioni e i nostri rendering

Toyota sta preparando il terreno per la prossima generazione della Yaris, pronta a cambiare registro senza tradire i propri clienti più affezionati. La nuova compatta giapponese, attesa tra la fine del 2027 e il 2028, seguirà la filosofia già annunciata per la futura Corolla: offrirà opzioni completamente elettriche, ibride e a combustione interna (ICE) a seconda dei mercati.

Nonostante l’arrivo di una Yaris elettrica sia ormai certo, Toyota non abbandonerà la formula ibrida, considerata ancora fondamentale per il marchio. A chiarirlo è stato Andrea Carlucci, direttore marketing e sviluppo prodotto: “La strada giusta è offrire una piattaforma multi-energia, così da proporre powertrain differenti ma sempre adeguati alle esigenze dei clienti.”

Come la Corolla, anche la nuova Yaris nascerà su una piattaforma modulare capace di ospitare motori ICE, ibridi e BEV. Tutti i modelli condivideranno design, tecnologia interna e identità di marca, garantendo al cliente la stessa esperienza indipendentemente dal tipo di alimentazione.

Design e proporzioni

La nuova Yaris manterrà le proporzioni tipiche delle supermini: cofano corto, sbalzi ridotti e linee compatte. Ma lo stile sarà completamente rivisto: fari dal taglio tecnico, una singola griglia inferiore e una finestratura discendente conferiranno alla vettura un aspetto più moderno e leggero.

Le linee morbide e gli archi ruota tondeggianti delle generazioni precedenti lasceranno spazio a superfici più scolpite e incisive, trasmettendo solidità e qualità premium anche su una compatta.

La cabina beneficerà di una maggiore superficie vetrata e di un design interno più aperto, con schermi flottanti e soluzioni di stivaggio intelligenti, sostituendo il cruscotto complesso e “paffuto” dell’attuale Yaris.

La sospensione posteriore a barra di torsione sarà ottimizzata per massimizzare spazio e praticità, mantenendo capienza del bagagliaio e comfort dei passeggeri ai vertici della categoria.

Toyota Yaris 2028, 3/4 posteriore - Rendering generato con AI

Tecnologia e motorizzazioni

Ma non finisce qui. Il successo globale della GR Yaris ha dimostrato quanto la passione per le competizioni possa aumentare il valore percepito dai clienti. Anche la prossima generazione potrebbe avere un modello sportivo derivato dalla piattaforma principale, magari con motore turbo 1.3 tre cilindri, frontale e a trazione anteriore.

Per quanto riguarda i propulsori ad alte prestazioni, Gazoo Racing sta sviluppando un nuovo 2.0 quattro cilindri, ma resta da vedere se troverà posto in una supermini come la futura Yaris. La scelta strategica di Toyota è chiara: offrire più opzioni, senza sacrificare nessuna delle alternative.

Tempistiche

Se il ciclo tradizionale dei modelli viene rispettato, la nuova Yaris dovrebbe arrivare nel 2027. Tuttavia, con la necessità di introdurre una piattaforma così versatile e un design rinnovato, non è escluso che le novità più concrete vengano svelate solo nel 2028.

In sintesi, la Yaris del futuro promette di essere compatta, moderna e tecnologica, con una personalità più decisa e motorizzazioni per tutti i gusti. Non sarà solo una citycar, ma una compatta che vuole giocare da protagonista nel segmento delle supermini.

Fonte: AutoExpress

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/02/2026