Ecco la Toyota Yaris Cross 2026 che puoi anche scordarti

Sfoggia un look total black e una lista optional da prima della classe. Tutto molto intrigante, peccato che nuova Toyota Yaris Cross Nightshade resti un miraggio esotico come la sabbia fine di Phuket.
Infatti è la Yaris Cross che abita in Thailandia.
Toyota Yaris Cross Nightshade: per la Thailandia
Nuova Yaris Cross Nightshade si distingue dal modello base per la griglia “Metro Stylish” semi-chiusa con inserti in tinta, accenti neri ovunque, cerchi da 18 pollici rigorosamente dark e due nuove colorazioni, Cement Gray Metallic o Platinum White Pearl.
Sì, ma la serie speciale di una Yaris Cross che qui non arriverà mai non fa notizia. È interessante, invece, apprendere che la Toyota Yaris Cross in foto non è in realtà la Yaris Cross che tutti conosciamo bene.
La Yaris Cross sudest asiatica è un altro modello
A differenza della versione globale, costruito attorno alla piattaforma TNGA-B, la Yaris Cross del Sud-Est asiatico si basa sull'architettura DNGA, sviluppata da Daihatsu. Rispetto al modello europeo, guadagna anche 130 mm di lunghezza, arrivando a misurare in tutto 4 metri e 31.
Il risultato è una Yaris Cross più grandicella, e dall’aria da mini-Highlander.
Piattaforma differente, dimensioni differenti
Le analogie tornano semmai nel motore, che è il familiare 1,5 litri ibrido benzina autoricaricabile da 112 CV, abbinato all'altrettanto familiare cambio automatico a variazione continua E-CVT.
Per curiosità: quanto costa in Thailandia una Toyota Yaris Cross? Beh, la Nightshade parte da 919.000 baht (circa 24.700 euro). Ma è la più costosa della gamma: ciò significa che le edizioni base sono molto più economiche a Bangkok, che non a Borgo Tre Case.
Toyota Yaris Cross Nightshade: a ogni Paese, la sua top di gamma
Quindi è la più lontana da noi in senso geografico e, purtroppo, commerciale. Quindi se ti piace… bene. Se la vuoi… dimenticala.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Active
|92 / 68
|28.650 €
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Trend
|92 / 68
|31.200 €
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Lounge
|92 / 68
|33.400 €
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Trend AWD-i
|92 / 68
|33.700 €
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 GR Sport
|92 / 68
|34.900 €
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Lounge AWD-i
|92 / 68
|35.900 €
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Premiere
|92 / 68
|37.400 €
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Premiere AWD-i
|92 / 68
|39.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Toyota Yaris Cross visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Toyota Yaris Cross