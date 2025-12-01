SUV compatti

Ecco la Toyota Yaris Cross 2026 che puoi anche scordarti

Avatar di Lorenzo Centenari, il 01/12/25

2 ore fa - Yaris Cross "Nightshade" è la serie speciale di una Yaris Cross... diversa

Yaris Cross "Nightshade" è la serie speciale di un modello che si chiama Yaris Cross, ma che non è la Yaris Cross che conosciamo noi

Sfoggia un look total black e una lista optional da prima della classe. Tutto molto intrigante, peccato che nuova Toyota Yaris Cross Nightshade resti un miraggio esotico come la sabbia fine di Phuket.

Infatti è la Yaris Cross che abita in Thailandia.

Toyota Yaris Cross Nightshade: per la Thailandia

Nuova Yaris Cross Nightshade si distingue dal modello base per la griglia “Metro Stylish” semi-chiusa con inserti in tinta, accenti neri ovunque, cerchi da 18 pollici rigorosamente dark e due nuove colorazioni, Cement Gray Metallic o Platinum White Pearl.

Sì, ma la serie speciale di una Yaris Cross che qui non arriverà mai non fa notizia. È interessante, invece, apprendere che la Toyota Yaris Cross in foto non è in realtà la Yaris Cross che tutti conosciamo bene.

La Yaris Cross sudest asiatica è un altro modello

A differenza della versione globale, costruito attorno alla piattaforma TNGA-B, la Yaris Cross del Sud-Est asiatico si basa sull'architettura DNGA, sviluppata da Daihatsu. Rispetto al modello europeo, guadagna anche 130 mm di lunghezza, arrivando a misurare in tutto 4 metri e 31.

Il risultato è una Yaris Cross più grandicella, e dall’aria da mini-Highlander.

Piattaforma differente, dimensioni differenti

Le analogie tornano semmai nel motore, che è il familiare 1,5 litri ibrido benzina autoricaricabile da 112 CV, abbinato all'altrettanto familiare cambio automatico a variazione continua E-CVT

Per curiosità: quanto costa in Thailandia una Toyota Yaris Cross? Beh, la Nightshade parte da 919.000 baht (circa 24.700 euro). Ma è la più costosa della gamma: ciò significa che le edizioni base sono molto più economiche a Bangkok, che non a Borgo Tre Case.

Toyota Yaris Cross Nightshade: a ogni Paese, la sua top di gamma

Quindi è la più lontana da noi in senso geografico e, purtroppo, commerciale. Quindi se ti piace… bene. Se la vuoi… dimenticala.

VEDI ANCHE
Toyota Yaris Cross 2025: come cambia, quando esce. Stesso prezzo?
Toyota Yaris Cross 2025, ecco quali (non) novità
Nuova Toyota Yaris GR Sport 2025, quali (vere) novità e quando esce
Questa è Toyota Yaris MY25. Novità? Sì, una. Ce l'hai sotto gli occhi
Toyota Yaris Cross 130 CV: video, prova, prezzi, opinioni
Al volante di Toyota Yaris Cross 130 CV: più cavalli, ma il resto?
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/12/2025
Tags
toyotasuv compattitoyota yaris cross
Gallery
Listino Toyota Yaris Cross
AllestimentoCV / KwPrezzo
Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Active 92 / 6828.650 €
Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Trend 92 / 6831.200 €
Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Lounge 92 / 6833.400 €
Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Trend AWD-i 92 / 6833.700 €
Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 GR Sport 92 / 6834.900 €
Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Lounge AWD-i 92 / 6835.900 €
Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Premiere 92 / 6837.400 €
Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Premiere AWD-i 92 / 6839.900 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Toyota Yaris Cross visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Toyota Yaris Cross
Logo Toyota
Toyota
Vedi anche