Anno nuovo, prezzi (poco poco) nuovi: Yaris 2026 rimescola la gamma

Si era detto che il ''Piccolo Genio'', nel 2026, non sarebbe cambiato e ora ne abbiamo la conferma. Nuova Toyota Yaris, nuova è solo nella denominazione degli allestimenti. E ha una manciata di accessori in più di serie. E costa come prima (o quasi: 200 euro in più).

Toyota Yaris 2026: identica a Yaris 2025 (o quasi)

Anziché Active, Trend, Lounge e GR Sport, la nuova line up di Yaris 2026 è così composta:

Yaris (entry grade)

(entry grade) Icon

Premium

GR Sport



Primi due allestimenti associati a motorizzazione 1.5 full hybrid da 115 CV, alto di gamma in abbinamento a propulsore da 130 CV.

Su tutti gli allestimenti che ne erano sprovvisti, sono stati standardizzati i retrovisori esterni laterali richiudibili elettricamente e la regolazione in altezza dei sedili anteriori.

Toyota Yaris Icon: cerchi da 17''

Su Icon, in più rispetto alla precedente equivalente Trend, di serie anche Smart Entry & Push Button, Wireless Charger, Ambient Light, sistema audio dotato di 6 speaker, cerchi in lega da 17 pollici – anziché da 16 pollici – con dadi in cromo scuro.

All'interno, sedili dalla forma più sportiva, tessuti migliorati e cuciture grigie.

Toyota Yaris Icon con ricarica wireless di serie

Alla suite di sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense si aggiunge la funzione Driver Monitor Camera per la sorveglianza costante dell’attenzione del guidatore: meno ''privacy'', ma anche meno rischio di colpi di sonno.

Nuove infine le colorazioni Celestite Grey (per tutte) e il bi-tone Everest Green & Black (solo su Premium).

Debutta una nuova tonalità di grigio

Nonostante gli upgrade, prezzi dunque ''quasi'' invariati (tranne il secondo livello, più costoso perché più ricco):

Yaris: 24.750 euro (o 19.950 euro con rottamazione)

(o con rottamazione) Icon: 27.550 euro

Premium: 29.750 euro

GR Sport: 31.750 euro



Toyota Yaris 2026 già ordinabile da gennaio, inizio produzione (e consegne) a partire dal mese di marzo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/01/2026