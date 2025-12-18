La Toyota GR Yaris in un video... proibito

Questo spot della Toyota GR Yaris è stato proibito in Australia: guardalo e indovina perché la pubblicità è stata vietata

Toyota finisce nel mirino delle autorità australiane: non certo per un problema tecnico o un richiamo, bensì per uno spot televisivo dedicato alla GR Yaris, la hot hatch più estrema della gamma Gazoo Racing. Guarda il video qui sotto, che poi ne riparliamo.

Uno spot tra rally e fast food

La compatta giapponese viene mostrata mentre affronta una strada sterrata con grande enfasi: derapate controllate, ritmo sostenuto e, come ciliegina sulla torta, un salto spettacolare per ritirare il sacchetto direttamente dalle mani dell’addetto di un ironico Up’n Down Burgers.

Lo spot è chiaramente sopra le righe, pensato per esaltare il lato più corsaiolo del modello. Ed è proprio questo il punto. La pubblicità è stata rimossa dalla programmazione perché ritenuta non conforme agli standard locali sulla comunicazione automobilistica, riaccendendo una tensione ormai nota tra costruttori e regolatori locali.

Toyota GR Yaris, nel video bannato in Australia ritira l'hamburger ''al salto''

Perché lo spot è stato vietato

In seguito a una segnalazione per presunta guida pericolosa, le autorità hanno stabilito che la pubblicità violasse il Codice della Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI). Secondo il verdetto, se quelle manovre fossero eseguite su strade aperte al traffico, infrangerebbero con ogni probabilità le leggi vigenti in qualsiasi Stato o territorio australiano.

Toyota ha provato a difendere il filmato sottolineando che lo spot, orchestrato per sottolineare il legame tra la Toyota GR Yaris e le vetture da competizione Gazoo Racing, era volutamente “fantastico e irrealistico”, ispirato al mondo dei rally e realizzato da professionisti su strade chiuse.

Le argomentazioni, però, non sono bastate. Le autorità hanno chiesto all’agenzia media di ritirare lo spot dalla programmazione televisiva e così è stato fatto. Il video resta comunque visibile online, in particolare su YouTube, dove la surreale corsa al fast food continua senza interruzioni.

Toyota GR Yaris su due ruote nel video bannato in Australia

Un déjà-vu per Toyota in Australia

Per chi segue il mercato australiano, la storia suona familiare. Nel 2021, un altro spot della GR Yaris era stato vietato per una scena giudicata problematica: una leggera sgommata all’uscita di un garage. Un dettaglio quasi impercettibile, ma sufficiente per parlare di promozione della guida non sicura.

E l'Australia non è il solo Paese dove pubblicizzare un’auto sportiva senza mostrarne davvero le prestazioni è divento un gioco d'equilibrio sempre più delicato per i costruttori. Nel 2023, anche nel Regno Unito uno spot Toyota – dedicato all’Hilux – è stato bannato per aver suggerito un utilizzo off-road poco attento all’impatto ambientale. Ancora una volta, un veicolo mostrato mentre fa ciò per cui è stato progettato. Ancora una volta, troppo per i regolatori.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/12/2025