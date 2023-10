La piccola peste si rifà il look? Ecco la GR Yaris vista da Avante Design

Sono trascorsi quasi quattro anni dal debutto della Toyota GR Yaris. La pepatissima hot-hatch è diventata un cult fra gli appassionati della sportive super compatte grazie al suo piccolo tre cilindri 1,6 litri turbo da 261 CV, alla trazione integrale e a performance che si avvicinano più di tutte a quelle di una macchina da competizione. Ebbene, oggi sappiamo che in Toyota hanno in agenda un restyling e visto che le voci girano rapidamente, i designer indipendenti si sono a loro volta sbizzarriti su quello che potrebbe essere il nuovo stile della “Toyotina” più piccante degli ultimi anni. Per esempio, i ragazzi di Avante Design hanno raccolto la sfida e realizzato un modello 3D immaginando un ipotetico aggiornamento per la GR Yaris, incorporando nei render gli ultimi spunti di design Toyota. Insomma, quelle che vedete sono immagini non avallate dalla casa giapponese, ma che mostrano un buon risultato complessivo.

Toyota GR Yaris by Avante Design: il render della hot hatc giapponese UN DESIGN PIU AGGRESSIVO E MODERNO Basandosi sui commenti positivi ricevuti sullo stile della Toyota Prius di quinta generazione, il designer ne ha tratto ispirazione per le modifiche immaginate per la GR Yaris. Invece dei tipici cambiamenti di restyling incentrati su elementi come i paraurti, questa evoluzione ruota principalmente attorno alla riprogettazione dei componenti di illuminazione. Nella parte anteriore, l’auto è definita da elementi a “boomerang” con fari a LED super sottili e simili a quelli della Toyota Prius, che abbracciano un muso più affilato e in tinta con la carrozzeria. Di conseguenza, questo cambiamento ha richiesto modifiche sui parafanghi anteriori e un nuovo cofano che ora ha una feritoia trasversale per immettere aria e raffreddare il motore. Avante Design non ha cambiato nulla dell'esclusivo profilo a tre porte della hot hatch oltre ad abbassare le sospensioni per un aspetto ancora più sportivo.

Toyota GR Yaris by Avante Design: il dettaglio dei gruppi ottici a LED super affilati CAMBIA ANCHE DIETRO E DIVENTA PIÙ ATTUALE Nella parte posteriore, il clou è il nuovo gruppo ottico con la barra luminosa con grafica LED a tutta larghezza e una fascia in tinta con la carrozzeria che sostituisce il rivestimento nero della versione attuale. Sebbene i rendering siano puramente fantasiosi, recenti rumor dal Giappone ripresi dalla stampa anglosassone suggeriscono che la Toyota GR Yaris vedrà concretizzarsi un aggiornamento nel 2024.Non esaltatevi troppo per le novità, poiché le modifiche saranno probabilmente limitate a paraurti ridisegnati e uno spoiler posteriore più grande, insieme all’introduzione di un quadro strumenti digitale nell’abitacolo.

Toyota GR Yaris by Avante Design: cambia anche dietro con la barra luminosa a tutta larghezza

MOTORE? POTREBBERO ESSERCI BELLE SORPRESE Si dice anche che il tre cilindri turbo da 1,6 litri eguaglierà la potenza della più grande Corolla GR da 300 CV, con l'opzione aggiuntiva di un nuovo cambio automatico a otto rapporti insieme all'attuale manuale a sei marce. Naturalmente, la potenza sarà distribuita su tutte e quattro le ruote tramite il sistema di trazione integrale GR-Four, sviluppato nel World Rally Championship. Voi cosa ne dite? Votate l'aspetto più audace, ispirato alla Prius e mostrato in questi render, o preferite un design più sobrio? A noi questa GR Yaris piace assai…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/10/2023