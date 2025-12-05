Toyota GR GT: Gazoo Racing entra di diritto nel gotha delle supercar

L’avevamo scovata in un video teaser qualche giorno fa (guarda l’anteprima della supercar Toyota), ma sapevamo che sarebbe stata svelata oggi e l’attesa era piuttosto alta. Toyota a mostrato al mondo la sua ultima creazione che ha preso vita nell’atelier di Gazoo Racing, il reparto sportivo della casa. La sua presentazione ha richiesto molto tempo ma, guardandola, siamo certi che sarete d'accordo: ne è valsa la pena (guarda la world premiere di Toyota GR GT).

Toyota GR GT: la supercar che riporta Toyota nel mondo GT

E la GR GT - è confermato il suo nome - rappresenta un passo importante per il costruttore nel segmento delle supercar, seguendo la tradizione della 2000GT e della più recente Lexus LFA.

Un modello che potrebbe non avere il nome più creativo, ma è l'auto ad alte prestazioni per eccellenza mai realizzata da Toyota (guarda la homepage di Toyota Italia). Dopo anni di anticipazioni, il costruttore giapponese ha presentato la versione stradale e la variante GR GT3 destinata alle competizioni.

Toyota GR GT: presentata la supercar giapponese anche in versione da competizione GT3

Progetto ambizioso del tutto nuovo

Il progetto adotta una struttura completamente dedicata. Il telaio è realizzato in alluminio e affiancato da componenti in plastica rinforzata con fibra di carbonio, una soluzione orientata alla rigidità e alla riduzione del peso. Toyota dichiara un valore di 1.750 kg “o meno” e una distribuzione dei pesi 45:55.

Le dimensioni confermano la natura da sportiva di razza: 4,82 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e 1,2 metri di altezza, con un passo di 2,73 metri.

Toyota GR GT: lo schema tecnico e la posizione di guida del pilota visti in trasparenza

Sotto il cofano un V8 biturbo

Le indiscrezioni sul nuovo V8 biturbo da 4.0 litri sono state confermate. Il motore adotta lubrificazione a carter secco e lavora con un cambio automatico a otto rapporti montato posteriormente. La trazione è esclusivamente posteriore.

Promette potenza da urlo e prestazioni super

Toyota indica una potenza di 641 CV “o più” e 850 Nm “o più”, valori accompagnati dalla presenza di un motore elettrico che contribuisce alla risposta ai bassi regimi. La velocità massima dichiarata supera i 320 km/h, mentre i dati di accelerazione non sono ancora disponibili.

Toyota GR GT: l'abitacolo sportivo studiato in funzione del massimo piacere di guida

Stile racing e componenti al top

Il design rispecchia la sua impostazione tecnica: profilo basso, cofano molto esteso e gruppi ottici con firma aggressiva. Le scelte meccaniche includono cerchi da 20 pollici con pneumatici 265/35 all’anteriore e 325/30 al posteriore, freni carboceramici e sospensioni a doppio braccio oscillante su ogni asse.

Elementi chiave:

Telaio in alluminio e parti in CFRP

V8 biturbo elettrificato

Trazione posteriore

Velocità massima superiore a 320 km/h

Sospensioni double wishbone

Toyota GR GT: la versione standard e quella GT3 con la maxi ala posteriore fissa

Interni creati in funzione delle performance

Anche l’abitacolo presenta un’impostazione specifica per il modello: rivestimenti in pelle rossa e Alcantara, un quadro strumenti digitale configurabile e personalizzato, un volante multifunzione con logo GR e un touchscreen centrale per il sistema d’infotainment. Gli interni della supersportiva Toyota non puntano all’eleganza estrema, ma alla funzionalità orientata alla guida.

Da sottolineare come la casa giapponese abbia dichiarato che la GR GT e la GR GT3 siano ancora in sviluppo e che alcune caratteristiche potranno subire delle modifiche. Le consegne sono previste per il 2027, mentre il prezzo rimane non comunicato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/12/2025