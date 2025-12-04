È la notte della prima supercar Toyota. Scoprila in diretta streaming!

Se domani in ufficio ti appisoli, puoi sempre dire che la colpa è di Toyota, che ha obbligato te e tutti gli appassionati di automobili sportive a rimanere svegli tutta notte.

Alle ore 3.00 in punto di stanotte (alle 3.00 AM di venerdì 5 dicembre 2025, a scanso di malintesi), direttamente dal Giappone e direttamente in fondo a questa pagina va in scena la presentazione della nuova attesissima Toyota GR GT, affiancata da una misteriosa, e altrettanto attesa, supercar Lexus.

Pronto per la Toyota Sport Night?

Sì, ok, l’orario è quello che è, ma quando ricapita una doppietta così? E poi ci sono Akio Toyoda e Simon Humphries a raccontare il tutto, quindi zero noia garantita.

Per ingannare l'attesa e scaldare i motori, ecco cosa sappiamo finora.

Una delle protagoniste del grande evento è la supersportiva Lexus erede spirituale di LC, un modello del quale i dettagli ancora scarseggiano. Sarà una coupé due porte dal design futuristico, con un V8 ibrido completamente nuovo. Forse la Sport Concept mostrata ad agosto fornisce qualche indizio. Suspense!

Lexus Sport Concept (2025)

Ma il piatto forte è lei, Toyota GR GT, la prima supercar Toyota dell'era moderna, la Toyota più potente di ogni epoca, la nuova Lexus LFA (ma con il badge Toyota!). Dal suo V8 biturbo ibrido si attende una valanga di oltre 800 CV. Serve altro?

Dall'edizione stradale del bolide di Gazoo Racing deriverà anche la versione racing (o forse è viceversa...), che competerà nei campionati GT3. E con GR GT GT3 fanno tre premiere in una notte sola.

Pronto a fare le ore piccole? Dài, caffè alla mano, pantofole ai piedi e occhi puntati sulla diretta: stanotte si fa la storia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/12/2025