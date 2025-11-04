GRIP, serie animata realizzata da Toyota, giunge al gran finale: guarda il trailer

Pochi lo sanno, ma da un po’ di tempo Toyota ha deciso di parlare alla Gen Z in un modo tutto nuovo: con un anime. La casa giapponese delle GR è entrata nel mondo delle serie animate con GRIP, un progetto pensato per raccontare la passione per la guida in chiave futuristica (e un po’ ribelle).

La storia ruota attorno a Jae Kang, pilota con il piede pesante e la benzina nelle vene, che insieme alla sua squadra sfreccia tra le strade di una metropoli dominata da SynthCorp, un colosso tecnologico deciso a togliere all’uomo il piacere del volante.

Grip: a Toyota Story è giunge all'epilogo della terza stagione

In questo mondo ipercontrollato, dove il brivido della guida è ormai un ricordo, il Dottor Synth ha convinto tutti che la sicurezza e l’efficienza valgano più della libertà. Ma Jae e la sua GR Corolla non ci stanno. Tocca a loro riportare un po’ di anima su strada, prima che sia troppo tardi.

La prima stagione (cinque episodi) è uscita il 26 febbraio 2024, e subito dopo sono arrivate la seconda e la terza. Ora manca solo il gran finale di cui è appena uscito il trailer.

Dietro al progetto, l’idea del team Toyota è chiara: usare l’anime per raccontare il carattere delle GR ispirandosi ai grandi classici come Initial D, vera icona della cultura automobilistica giapponese. Auto come la GR86 e la GR Yaris, del resto, sono co-protagoniste.

“L’anime — spiega Matthew Choy, uno dei creativi del progetto — permette di esagerare, di rendere epici tanto i personaggi quanto le auto, e di accendere di nuovo la scintilla dell’emozione di guidare.” Tutti gli episodi su toyota.com/grip.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/11/2025