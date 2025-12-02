Toyota GR GT: la supercar V8 segna l’evoluzione della Gazoo Racing e, no, non sarà una Lexus

La sportiva giapponese debutterà con un motore V8 ibrido, ed è anticipata da teaser e apparizioni pubbliche che ne delineano stile e ambizioni

La Toyota GR GT – questo il suo possibile nome e dopo vi spieghiamo perché – si prepara a rappresentare un nuovo capitolo per la divisione sportiva della casa giapponese Gazoo Racing, diventando la prima supercar di nuova generazione sviluppata dal marchio.

Il modello, anticipato da diversi teaser e apparizioni pubbliche, potrebbe diventare l’erede spirituale della Lexus LFA, pur adottando una piattaforma tecnica aggiornata.

Toyota GR GT: la nuova supercar giapponese potrebbe diventare l'erede della Lexus LFA

Le prime immagini in TV

Il primo indizio concreto è emerso attraverso un breve filmato televisivo trasmesso esclusivamente sulle reti giapponesi. Nelle immagini, la GR GT e la LFA compaiono mentre superano la storica 2000GT su un circuito ovale, suggerendo un passaggio simbolico tra tre generazioni di sportive giapponesi. Lo stesso trio di modelli è apparso anche al Fuji Speedway durante un evento autunnale, consolidando l’idea di una continuità stilistica e progettuale.

Un ulteriore segnale è arrivato da un teaser pubblicato da Lexus su Instagram, che offre una visuale ravvicinata del design. La targa “GR GT” richiama direttamente il concept GR GT3 del 2022, ora reinterpretato in una configurazione più orientata alla produzione in serie.

Toyota GR GT: debutto previsto nei primi giorni di dicembre 2025

Stile ispirato alla supercar Lexus

Gli elementi estetici riprendono infatti alcune soluzioni già viste sulla LFA, tra cui le prese d’aria sul cofano e quelle laterali posizionate in alto. Il frontale adotta fari a LED affilati simili a quelli della Toyota GR86 (leggi la prova di Toyota GR86), affiancati da una griglia stretta, un paraurti caratterizzato da ampie aperture e un cofano lungo che sottolinea la natura sportiva dell’auto.

La parte posteriore presenta fanali a LED integrati in prese d’aria di grandi dimensioni, un tratto distintivo già presente nel concept originale. Le immagini ci mostrano un sistema di scarico nascosto nel diffusore, mentre un’eventuale variante da corsa manterrebbe gli scarichi laterali. Tra gli altri elementi visibili emergono il lunotto molto inclinato in stile coupé, parafanghi posteriori pronunciati e uno spoiler a coda d’anatra integrato; l’alettone fisso sarà riservato al modello da competizione. Guardiamo il breve filmato apparso su Instagram.

Abitacolo racing

Toyota (guarda la homepage di Toyota Italia) ha mostrato gli interni della GR GT per la prima volta al Goodwood Festival of Speed, rivelando un abitacolo racing. Il cockpit combina pelle rossa, Alcantara e inserti in alluminio, con due sedili avvolgenti in fibra di carbonio. La console centrale ospita un touchscreen e una serie di comandi fisici.

Toyota GR GT: interni raffinati e di impronta racing

Un motore V8 sovralimentato

Dal punto di vista tecnico, la GR GT sarà alimentata da un nuovo V8 biturbo abbinato a un sistema ibrido. Non riprodurrà il caratteristico sound del V10 aspirato della LFA, ma le prime informazioni suggeriscono che avrà potenza da vendere, superiore agli 800 CV. Il propulsore condividerebbe parte dell’architettura con il futuro quattro cilindri turbo da 2,0 litri sviluppato da Toyota.

Toyota GR GT: stile contemporaneo con ispirazioni ai modelli GR e alla LFA

La supercar si piazza al vertice della gamma GR

Ulteriori informazioni ufficiali sono previste per il 5 dicembre in occasione della world premiere, come suggerito dalle immagini comparse su Instagram. La GR GT si posizionerà al vertice della gamma Gazoo Racing, sopra GR Yaris (guarda la GR Yaris automatica), GR Corolla, GR86, GR Supra e la futura GR Celica.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/12/2025