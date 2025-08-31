Tanak impassibile: sfiora il cappottamento, ma non molla l'acceleratore. Il video

Il Rally Paraguay 2025, novità nel calendario del Mondiale Rally, si sta confermando un banco di prova davvero impegnativo per equipaggi e vetture. Gli sterrati sudamericani presentano tratti velocissimi, salti e terreni con grip molto variabile. Le forature sono un fattore che ha fin qui condizionato molto la classifica generale, ma il percorso ha portato anche i piloti a commettere errori dalle conseguenze più o meno grandi. Le conseguenze sarebbero potute essere disastrose per Ott Tanak se il rischio corso nella giornata di venerdì si fosse tramutato in un incidente vero e proprio.

Tanak, cappottamento sfiorato

L'estone è attualmente in lizza per la conquista del titolo WRC 2025 e un ritiro a questo punto della stagione avrebbe un peso specifico enorme. Nel corso della SS3, la Hyundai i20 N di Tanak in uscita da una curva medio veloce ha innescato un pericoloso effetto pendolo, finedo per toccare il terrapieno sulla destra della carreggiata: la vettura si è alzata su due ruote, arrivando a un passo dal cappottarsi. Qui le immagini riprese dal pubblico presente, comprensibilmente spaventato da quanto stava accadendo:

👀 Ott Tänak narrowly escaped disaster on SS3 of Rally del Paraguay on Friday morning.



Good fortune was firmly on his side. pic.twitter.com/EEDu0SBpKG — Rallying UK (@RallyingUK) August 29, 2025

Con un mix di fortuna e abilità, Tanak ha ripreso il controllo della vettura e, appena riavute tutte e quattro le ruote a terra, ha pestato sull'acceleratore come se non fosse successo nulla. Il campione del mondo 2019 ha poi chiuso la prova con il sesto tempo, a 12 secondi dal vincitore Sebastien Ogier. Gli imprevisti per lui in questo weekend sudamericano non sono però finiti: in due occasioni i tergicristalli della sua i20 sono saltati fuori sede dopo dei duri atterraggi dai salti e, sabato, una foratura nella SS10 gli ha fatto perdere oltre mezzo minuto. Tanak rimane comunque in lizza per un piazzamento sul podio.

