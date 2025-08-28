Rally Paraguay 2025: Katsuta svetta nello shakedown

Prima giornata del Rally Paraguay 2025 che si preannuncia ricca di insidie per gli equipaggi, alle prese con un appuntamento inedito. Sono otto le speciali in programma sugli sterrati sudamericani nella giornata di venerdì, nella quale inciderà molto anche l'ordine di partenza che vede Elfyn Evans nel difficile ruolo di apripista, davanti a Kalle Rovanpera. Saranno quattro le prove da disputare due volte, tra le quali la lunga Yerbateras di 30 km e la prova spettacolo Autodromo di soli 2,5 km. Lo shakedown ha visto Takamoto Katsuta realizzare il miglior tempo davanti a Ott Tanak e tutti i piloti concordi nel sottolineare le grandi differenze di grip riscontrate già nel breve percorso di circa 5 km. Inizio previsto nel pomeriggio italiano per via del fuso orario.

WRC RALLY PARAGUAY 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Cambyreta 1 18.70 km 08:03 13:03 SS2 Nueva Alborada 1 19.25 km 09:01 14:01 SS3 Yerbateras 1 30.00 km 10:00 15:00 SS4 Autódromo 1 2.50 km 11:01 16:01 SS5 Cambyreta 2 18.70 km 13:34 18:34 SS6 Nueva Alborada 2 19.25 km 14:32 19:32 SS7 Yerbateras 2 30.00 km 15:31 20:31 SS8 Autódromo 2 2.50 km 16:44 21:44

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/08/2025