WRC 2025

Rally Paraguay 2025: Katsuta svetta nello shakedown

Avatar di Luca Manacorda, il 28/08/25

1 ora fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Paraguay

Primo contatto con il nuovo rally sudamericano, domani pomeriggio il via ufficiale

Prima giornata del Rally Paraguay 2025 che si preannuncia ricca di insidie per gli equipaggi, alle prese con un appuntamento inedito. Sono otto le speciali in programma sugli sterrati sudamericani nella giornata di venerdì, nella quale inciderà molto anche l'ordine di partenza che vede Elfyn Evans nel difficile ruolo di apripista, davanti a Kalle Rovanpera. Saranno quattro le prove da disputare due volte, tra le quali la lunga Yerbateras di 30 km e la prova spettacolo Autodromo di soli 2,5 km. Lo shakedown ha visto Takamoto Katsuta realizzare il miglior tempo davanti a Ott Tanak e tutti i piloti concordi nel sottolineare le grandi differenze di grip riscontrate già nel breve percorso di circa 5 km. Inizio previsto nel pomeriggio italiano per via del fuso orario.

WRC RALLY PARAGUAY 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS1 Cambyreta 1 18.70 km 08:03 13:03
SS2 Nueva Alborada 1 19.25 km 09:01 14:01
SS3 Yerbateras 1 30.00 km 10:00 15:00
SS4 Autódromo 1 2.50 km 11:01 16:01
SS5 Cambyreta 2 18.70 km 13:34 18:34
SS6 Nueva Alborada 2 19.25 km 14:32 19:32
SS7 Yerbateras 2 30.00 km 15:31 20:31
SS8 Autódromo 2 2.50 km 16:44 21:44
VEDI ANCHE
Rally Paraguay 2025: iscritti, percorso e tutte le info
Rally Paraguay 2025: sfida inedita per i protagonisti del Mondiale, ecco cosa li aspetta
WRC 2025: classifica mondiale piloti e costruttori
WRC 2025: classifiche mondiale piloti e costruttori
WRC 2025, calendario ufficiale del mondiale Rally
WRC 2025, il calendario ufficiale del mondiale Rally
Pubblicato da Luca Manacorda, 28/08/2025
Tags
toyotahyundaifordclassificaSebastien Ogierott tanakKalle RovanperaWRC 2025
Vedi anche