Rally Paraguay 2025: sfida inedita per i protagonisti del Mondiale, ecco cosa li aspetta

Il FIA World Rally Championship si prepara ad affrontare un appuntamento inedito nella sua storia, con il Rally Paraguay che porta la serie in Sud America su un percorso nuovo e ricco di insidie. Con base a Encarnación, al confine con l’Argentina, l’evento propone 333 chilometri cronometrati distribuiti tra campi aperti, tratti boscosi e strade che attraversano ranch e pianure.

Le caratteristiche del Rally Paraguay

L’assenza di test pre-evento in loco aggiunge un’ulteriore incognita per squadre e piloti, che dovranno adattarsi a condizioni mutevoli. Il fondo alterna tratti in terra argillosa e sezioni sabbiose, con salti, compressioni, guadi e zone rocciose che potrebbero complicare la seconda tornata delle prove domenicali.

Dal punto di vista meteorologico, le temperature previste oscillano tra i 15 e i 25 gradi, ma la pioggia resta una possibilità concreta in questo periodo dell’anno. In caso di precipitazioni, i numerosi guadi e il fondo argilloso potrebbero trasformarsi in un ostacolo di rilievo.

La lotta per il titolo

L’arrivo in Paraguay coincide con un momento cruciale per il campionato: quattro piloti racchiusi in 13 punti. Elfyn Evans guida la classifica, con Kalle Rovanperä – vincitore del recente Rally di Finlandia – a sole tre lunghezze. Più staccati, ma ancora in piena lotta, Sébastien Ogier (Toyota) e Ott Tänak (Hyundai), rispettivamente terzo e quarto.

Il campo partenti vede questa volta 10 Rally1 al via. A completare l'elenco della top class ci sono le Toyota di Sami Pajari e Takamoto Katsuta, le Hyundai di Thierry Neuville e Adrien Fourmaux e le Ford di Gregoire Munster e Joshua McErlean. Start list di alto livello nel WRC2, con tutti i pretendenti al titolo al via: presenti dunque Oliver Solberg, Yohan Rossell, Gus Greensmith, ma anche Robert Virves, Kajetan Kajetanowicz, Nikolay Gryazin e l'idolo di casa Fabrizio Zaldivar.

Il percorso

Dopo lo shakedown in programma giovedì, venerdì le otto prove in programma si disputeranno a est di Encarnación, tra campagne aperte e tratti boscosi. La polvere sospesa o la pioggia potrebbero rendere la visibilità e l’aderenza un fattore decisivo. Saranno quasi 141 i km cronometrati della giornata. Sabato il percorso si sposta a ovest, con strade più larghe e veloci su fondo sabbioso, in scenari che ricordano il Safari Rally Kenya. Le speciali saranno sette, per quasi 113 km cronometrati. Domenica, infine, è in programma un mix dei due giorni precedenti, con sezioni artificiali pensate per offrire spettacolo, in particolare durante la Wolf Power Stage. Saranno in tutto quattro le prove da disputare, per quasi 80 km cronometrati.

Tra le prove speciali in programma, spicca la SS17/19 Misión Jesuitica Trinidad (18,5 km), prova che assegnerà anche i punti bonus della Power Stage: un tracciato tecnico caratterizzato da continui cambi di ritmo e fondo, con un passaggio spettacolare su un ponte al terzo chilometro e un insolito arrivo sulle pietre di un tratto in pavé.

Rally Paraguay 2025: prove speciali e orari

Venerdì 29 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Cambyreta 1 18.70 km 08:03 13:03 SS2 Nueva Alborada 1 19.25 km 09:01 14:01 SS3 Yerbateras 1 30.00 km 10:00 15:00 SS4 Autódromo 1 2.50 km 11:01 16:01 SS5 Cambyreta 2 18.70 km 13:34 18:34 SS6 Nueva Alborada 2 19.25 km 14:32 19:32 SS7 Yerbateras 2 30.00 km 15:31 20:31 SS8 Autódromo 2 2.50 km 16:44 21:44

Sabato 30 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS9 Carmen del Paraná 1 18.67 km 07:35 12:35 SS10 Artigas 1 22.73 km 08:38 13:38 SS11 Cantera 1 13.74 km 10:16 15:16 SS12 Autódromo 3 2.50 km 11:35 16:35 SS13 Carmen del Paraná 2 18.67 km 14:05 19:05 SS14 Artigas 2 22.73 km 15:08 20:08 SS15 Cantera 2 13.74 km 16:46 21:46

Domenica 31 agosto

SS16 Bella Vista 1 21.25 km 08:29 13:29 SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 18.50 km 10:05 15:05 SS18 Bella Vista 2 21.25 km 11:02 16:02 SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2 18.50 km 13:15 18:15

