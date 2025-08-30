Rally Paraguay 2025: cronaca e aggiornamenti seconda giornata

La seconda giornata del Rally Paraguay 2025 prevede sette speciali, con tre prove da ripetere due volte intervallate dal terzo e ultimo passaggio sulla breve Autodromo di 2,5 km. In totale saranno oltre 110 i chilometri cronometrati che potranno definire maggiormente la classifica che al momento vede un grande equilibrio, con Kalle Rovanpera leader dopo il venerdì con un vantaggio esiguo sulla coppia della Hyundai formata da Adrien Fourmaux e Ott Tanak. Attenzion anche a Sebastien Ogier, in recupero dopo la foratura di ieri mattina, e a Elfyn Evans che potrà sfruttare una posizione di partenza più favorevole.

WRC RALLY PARAGUAY 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS9 Carmen del Paraná 1 18.67 km 07:35 12:35 SS10 Artigas 1 22.73 km 08:38 13:38 SS11 Cantera 1 13.74 km 10:16 15:16 SS12 Autódromo 3 2.50 km 11:35 16:35 SS13 Carmen del Paraná 2 18.67 km 14:05 19:05 SS14 Artigas 2 22.73 km 15:08 20:08 SS15 Cantera 2 13.74 km 16:46 21:46

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/08/2025