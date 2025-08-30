Rally Paraguay 2025: cronaca e aggiornamenti seconda giornata

Sette speciali in programma, si riparte con i primi tre racchiusi in meno di otto secondi
La seconda giornata del Rally Paraguay 2025 prevede sette speciali, con tre prove da ripetere due volte intervallate dal terzo e ultimo passaggio sulla breve Autodromo di 2,5 km. In totale saranno oltre 110 i chilometri cronometrati che potranno definire maggiormente la classifica che al momento vede un grande equilibrio, con Kalle Rovanpera leader dopo il venerdì con un vantaggio esiguo sulla coppia della Hyundai formata da Adrien Fourmaux e Ott Tanak. Attenzion anche a Sebastien Ogier, in recupero dopo la foratura di ieri mattina, e a Elfyn Evans che potrà sfruttare una posizione di partenza più favorevole.
WRC RALLY PARAGUAY 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS9
|Carmen del Paraná 1
|18.67 km
|07:35
|12:35
|SS10
|Artigas 1
|22.73 km
|08:38
|13:38
|SS11
|Cantera 1
|13.74 km
|10:16
|15:16
|SS12
|Autódromo 3
|2.50 km
|11:35
|16:35
|SS13
|Carmen del Paraná 2
|18.67 km
|14:05
|19:05
|SS14
|Artigas 2
|22.73 km
|15:08
|20:08
|SS15
|Cantera 2
|13.74 km
|16:46
|21:46
