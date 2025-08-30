WRC 2025

Rally Paraguay 2025: cronaca e aggiornamenti seconda giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 30/08/25

1 ora fa - La cronaca e i risultati della seconda giornata del Rally Paraguay

Sette speciali in programma, si riparte con i primi tre racchiusi in meno di otto secondi

La seconda giornata del Rally Paraguay 2025 prevede sette speciali, con tre prove da ripetere due volte intervallate dal terzo e ultimo passaggio sulla breve Autodromo di 2,5 km. In totale saranno oltre 110 i chilometri cronometrati che potranno definire maggiormente la classifica che al momento vede un grande equilibrio, con Kalle Rovanpera leader dopo il venerdì con un vantaggio esiguo sulla coppia della Hyundai formata da Adrien Fourmaux e Ott Tanak. Attenzion anche a Sebastien Ogier, in recupero dopo la foratura di ieri mattina, e a Elfyn Evans che potrà sfruttare una posizione di partenza più favorevole.

WRC RALLY PARAGUAY 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS9 Carmen del Paraná 1 18.67 km 07:35 12:35
SS10 Artigas 1 22.73 km 08:38 13:38
SS11 Cantera 1 13.74 km 10:16 15:16
SS12 Autódromo 3 2.50 km 11:35 16:35
SS13 Carmen del Paraná 2 18.67 km 14:05 19:05
SS14 Artigas 2 22.73 km 15:08 20:08
SS15 Cantera 2 13.74 km 16:46 21:46
VEDI ANCHE
Rally Paraguay 2025: aggiornamenti prima giornata
Rally Paraguay 2025: Rovanpera leader, quanti colpi di scena nel finale di giornata!
Rally Paraguay 2025: iscritti, percorso e tutte le info
Rally Paraguay 2025: sfida inedita per i protagonisti del Mondiale, ecco cosa li aspetta
Pubblicato da Luca Manacorda, 30/08/2025
Tags
toyotahyundaifordclassificaSebastien Ogierott tanakKalle RovanperaWRC 2025
Vedi anche