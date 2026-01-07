Utilitarie

Ecco Toyota Yaris MY26 (ma non ti aspettare grandi novità)

Avatar di Lorenzo Centenari, il 07/01/26

4 ore fa - Si aggiorna l'allestimento cuore di gamma, invariati i motori ibridi

Si aggiorna l'allestimento cuore di gamma, invariati i motori full hybrid (sempre 115 o 130 CV). Vendite da primavera 2026

Ricevi il comunicato stampa sulle novità di un'auto tra le più vendute in assoluto e ti prende l'agitazione, perché non te lo aspettavi.

Salvo realizzare, dopo averlo letto in modalità scanning, che le novità 2026 che interessano Toyota Yaris si contano sulle dita di una mano. 

E forse, va bene così. Yaris piace così com'è, perché andare a toccare un meccanismo che gira così pulito?

Toyota Yaris 2026: poche novità (meglio)

In attesa di notizie da Toyota Italia, riportiamo ciò che giunge da Toyota Europe. Che dice che nel 2026, ad aggiornarsi, è esclusivamente la versione Mid+, che sul nostro mercato dovrebbe corrispondere all'allestimento Trend (il secondo):

  • nuovi cerchi in lega da 17 pollici in nero opaco, più grandi rispetto alle precedenti versioni da 16 pollici, e dadi ruota cromati scuri;

Toyota Yaris Trend 2026: nuovi cerchi da 17''

  • all'interno, i sedili dalla forma più sportiva, tessuti di qualità superiore e un'elegante cucitura grigia a tre tonalità;


Sedili più sportiveggianti

  • di serie accesso senza chiave, avviamento a pulsante, ricarica wireless per lo smartphone e illuminazione ambientale.


Piastra di ricarica a induzione anche su Yaris Trend

Nel 2026, su tutta la gamma Yaris viene infine introdotto l'elegante colore Celestite Grey (quello delle foto).

Invariato il motore: sempre l'1,5 litri full hybrid da 116 CV o 131 CV, cambio a variazione continua e-CVT.

La gamma aggiornata di Toyota Yaris sarà disponibile per gli ordini in tutta Europa nel primo trimestre del 2026. A breve, confidiamo in date più precise. E nel nuovo listino prezzi, se subirà cambiamenti (e speriamo di no).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/01/2026
Listino Toyota Yaris
AllestimentoCV / KwPrezzo
Yaris 1.5 Hybrid 115 Active 92 / 6824.550 €
Yaris 1.5 Hybrid 115 Trend 92 / 6826.550 €
Yaris 1.5 Hybrid 130 Lounge 92 / 6829.400 €
Yaris 1.5 Hybrid 130 Premiere 92 / 6831.700 €
Yaris 1.5 Hybrid 130 GR Sport 92 / 6831.700 €
Yaris 1.6 Turbo GR Yaris Circuit 261 / 19246.000 €

