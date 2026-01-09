GR Yaris Morizo RR, il lato più hot (hatch) della sportiva Toyota

Toyota alza ulteriormente l’asticella della sua celebre GR Yaris (guarda la GR Yaris in azione) presentando al Salone dell’Auto di Tokyo (guarda la homepage Tokyo Auto Salon 2026) una versione ancora più spinta della sua super compatta tutto pepe. Si chiama GR Yaris Morizo RR ed è una versione che alza ulteriormente il livello di performance della sportiva giapponese.

Un nuovo upgrade per la GR Yaris

Al momento mostrata come prototipo, darà origine a un modello in edizione limitata destinato a pochi fortunati.

Toyota GR Yaris Morizo RR: al Tokyo Auto Salon 2026 una nuova variante della hot-hatch

Motore invariato, carattere confermato

Sotto il cofano resta il noto tre cilindri turbo 1.6, capace di erogare 300 CV e 400 Nm nella configurazione giapponese. Una scelta che conferma la volontà di Toyota di puntare sull’equilibrio tra prestazioni e affidabilità, senza stravolgere una base tecnica già collaudata.

Toyota GR Yaris Morizo RR: la grande ala posteriore in fibra di carbonio

Aerodinamica e assetto dedicati

A distinguere la GR Yaris Morizo RR sono soprattutto gli interventi estetico-funzionali: grande alettone posteriore e cofano in fibra di carbonio, splitter anteriore e minigonne specifiche. I cerchi in bronzo opaco e le pinze freno gialle completano un look ancora più racing, disponibile anche nella tinta esclusiva Gravel Khaki.

Toyota GR Yaris Morizo RR: i nuovi cerchi in lega color bronzo e le esclusive pinze gialle

Trazione integrale evoluta

La maggiore deportanza ha richiesto una messa a punto specifica delle sospensioni, pensata anche per tracciati impegnativi come il Nürburgring. Toyota (guarda la homepage di Toyota Italia) introduce inoltre la modalità Morizo per la trazione integrale, con ripartizione 50:50, abbandonando la precedente modalità Gravel, che era 53:47.

Toyota GR Yaris Morizo RR: interni sportivi e nuovo volante di Alcantara

Abitacolo ispirato al motorsport

All’interno spicca un volante dedicato rivestito in Alcantara, con inserti gialli e comandi personalizzati. Presente anche un quadro strumenti con grafica specifica, a sottolineare l’anima corsaiola del modello.

Toyota GR Yaris Morizo RR: 100 esemplari per il Giappone e 100 esemplari per altri mercati

Produzione ultra limitata

La Toyota GR Yaris Morizo RR sarà prodotta in soli 200 esemplari complessivi: 100 per il Giappone, assegnati tramite lotteria, e 100 per alcuni mercati europei selezionati. Il prezzo non è ancora stato comunicato. Voi cosa ne pensate di questa inedita variante della hot-hatch giapponese? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2026