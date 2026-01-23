GR Yaris Sébastien Ogier 2026: a sua immagine e somiglianza

Quando pensi che ormai abbia svuotato il caricatore, e invece ha ancora un colpo in canna. La bombetta preferita di Akio Toyoda alza ancora l'asticella tecnica e lo fa chiamando in causa Lui, ancora Lui, sempre più Lui, il pezzo da Novanta, o meglio da Nove (Campionati del Mondo).

Benvenuta, o meglio bentornata, alla Toyota GR Yaris Sébastien Ogier, ormai un classico che in formato 2026 non celebra ''un'' successo del fenomeno francese nel Mondiale Rally. Li celebra tutti e 9.

GR Yaris “Sébastien Ogier 9x World Champion Edition” teletrasporta su strada il dna di chi, le ''piesse'' del WRC, le affronta come tu affronti il casa-lavoro. E non è solo una questione di adesivi e colori sociali: è chirurgia meccanica applicata al fun-to-drive.

Toyota GR Yaris ''Sebastien Ogier 9x World Champion Edition'': lo zampino del pluricampione

Rispetto alla versione ''standard'' (se così si può definire un mostro a tre cilindri con trazione integrale permanente), la cura Ogier si riconosce al primo sguardo per la livrea Stealth Grey, un grigio opaco che fa molto caccia tattico, spezzato solo dal tricolore francese sulla calandra e dalle pinze freno blu che fanno capolino dai cerchi BBS da 18 pollici.

Pinze freno ad alta potenza e alto contrasto

Ma il vero pezzo forte è dietro: l'alettone in fibra di carbonio CFRP non è lì solo per bellezza, ma per schiacciare a terra il retrotreno quando il gioco si fa duro.

Un'ala che non serve per volare: è per tenere i... piedi a terra

All'interno, l'atmosfera è quella delle grandi occasioni, con cuciture tricolori sul volante e una targhetta numerata che ricorda a tutti che non è una Yaris qualunque (non è una Yaris proprio, GR Yaris: è un incrocio tra Yaris e Corolla).

Gli interni: sono abbastanza rally, per i tuoi gusti?

La vera magia, però, avviene sottopelle. Dimentica le modalità Gravel e Track della versione base (che è già uno spasso, provata per credere), qui l'elettronica viene riprogrammata secondo i desiderata di Seb.

C'è la modalità Morizo, pensata per la massima costanza nelle prestazioni (sviluppata nientemeno che dal ''Master Driver'' Akio Toyoda).

Ma soprattutto, c'è la Seb Mode. È qui che la GR Yaris cambia carattere: la ripartizione della coppia privilegia il retrotreno per aiutare l'auto a ruotare e chiudere le curve con un cenno di sovrasterzo, proprio come farebbe il campione francese in una speciale del Monte Carlo.

Modalità ''Seb'' e vai di sovrasterzo

È una risposta diretta alla ''sorella'' dedicata a Kalle Rovanperä, che invece punta tutto sulla modalità Donut per fare i tondi come se non ci fosse un domani.

Ah: sempre i 280 CV d'ordinanza, sempre rigorosamente cambio manuale a 6 marce.

A buon intenditor, cambio manuale a 6 rapporti

La terza Ogier Edition della saga (dopo le edizioni 2023 e 2024) si inserisce in quel filone di ''instant classic'' che Toyota sta curando con una dedizione quasi maniacale, confermando come GR Yaris non sia più solo una versione sportiva, ma un vero e proprio ecosistema per feticisti della meccanica.

Toyota GR Yaris non è un'auto, è uno stile di vita

Con una produzione limitatissima (si parla di appena 100 esemplari per l'Europa) e un prezzo che... riflette l'esclusività del progetto (in attesa di cifre ufficiali, metti in preventivo una sessantina di migliaia di euro), ci troviamo davanti all'ultimo baluardo di un automobilismo analogico che profuma di fango e benzina.

È l'auto per chi non vuole solo andare forte, ma vuole sentire il peso del pedigree rallystico sotto il sedere, ogni volta che preme il tasto Start.

23/01/2026