Dalla giungla urbana all’avventura: quando il minivan Toyota si da all’off-road

Al recente Tokyo Auto Salon ha debuttato l'MPV giapponese con assetto rialzato, look grintoso e specifiche per affrontare il leggero fuoristrada

Chiariamo subito un punto: il Toyota Alphard non è in vendita in Italia. Questo minivan, o meglio MPV, rappresenta un concetto di mobilità molto più diffuso in Asia – Giappone in testa – che in Europa o negli USA, dove il mercato continua a premiare i SUV, grandi o piccoli che siano.

Toyota Alphard: il minivan che non ti aspetti

Nel Paese del Sol Levante, però, l’Alphard è un modello Toyota apprezzato nel segmento dei van compatti.

Sotto i riflettori al Tokyo Auto Salon 2026

L’esemplare protagonista arriva direttamente dal Tokyo Auto Salon, (Toyota al salone del tuning giapponese) la celebre fiera nipponica dedicata al tuning. Qui il Toyota Alphard è stato presentato in una veste completamente rivista grazie al body kit firmato Double Eight, che ne stravolge l’immagine tradizionale rendendola decisamente più aggressiva. Guardiamo come è stato elaborato il van giapponese dal canale Instagram di Tomstyle­_Auto.

Look off-road e assetto rialzato

Il frontale è dominato da un robusto paraurti in acciaio, abbinato a una piastra paramotore marchiata TRD. Non mancano una barra LED aftermarket e ulteriori fari di profondità integrati nelle prese d’aria.

L’assetto rialzato, seppur privo di info su eventuali modifiche alle sospensioni, suggerisce l’adozione di molle e ammortizzatori specifici per aumentare sensibilmente la luce da terra e superare qualche ostacolo nel leggero fuoristrada.

Toyota Alphard by Double Eight: il minivan giapponese trasformato in veicolo per l'off-road

Dettagli che fanno la differenza

A completare la trasformazione ci pensano i cerchi neri con pneumatici Toyo Open Country R/T, un grande portapacchi con sei fari supplementari e diversi elementi estetici che richiamano il mondo dell’off-road. Sul retro spiccano il portaruota di scorta estraibile, i pannelli di recupero colorati e un nuovo paraurti aftermarket con passaruota allargati.

Toyota Alphard by Double Eight: assetto rialzato, cerchi in lega esclusivi e pneumatici tassellati

Non è un vero fuoristrada, ma l’idea funziona

Dal punto di vista tecnico, il Toyota Alphard resta un minivan: niente differenziali bloccabili né sistemi di trazione avanzati come su un Land Cruiser (leggi le info su Toyota Land Cruiser MHEV). Tuttavia, l’unione tra praticità da van e look avventuroso potrebbe conquistare molti appassionati.

Niente prezzo per questo kit, tanto non vedremo così facilmente il Toyota Alphard dalle nostre parti. Ma la domanda è lecita: vi piace questa trasformazione del van giapponese? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/01/2026