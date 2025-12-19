Car tuning

Scegliere Toyota RAV4 perché è "bella"? Ammira il tocco sartoriale

Avatar di Lorenzo Centenari, il 19/12/25

2 ore fa - Due pacchetti estetici squisiti, ma che puoi assaporare solo se vivi in Giappone

Modellista e due pacchetti estetici squisiti. Ma che puoi assaporare solo se vivi in Giappone (dài, nuova RAV4 è sexy anche così com'è)

È uno di quei modelli, Toyota RAV4, che (per usare un'espressione originale) non hanno bisogno di presentazioni: affidabile, pratica, efficiente, a suo agio nel traffico quotidiano come nei viaggi in famiglia.

Non è però mai stata un’auto pensata per stupire dal punto di vista estetico (anche se l'ultima non scherza affatto).

Ed è proprio qui che entra in scena Modellista, con una proposta capace di cambiare radicalmente l’aspetto del celebre SUV giapponese. 

Brutta notizia: purtroppo, non arriverà sul mercato italiano (quindi, scegli tu se andare avanti o se chiuderci la pagina in faccia).

Modellista non è un semplice preparatore aftermarket. Si tratta di un brand ufficiale Toyota, nato in Giappone, specializzato in kit carrozzeria esclusivi, cerchi dedicati, accessori di design e personalizzazione.

RAV4, dicevamo, non ha mai osato troppo col design. Linee solide, certo, ma sempre piuttosto conservative. Modellista ribalta questo approccio con due pacchetti estetici distinti.

Lifestyle Package: eleganza urbana

Pensato per chi vive la RAV4 soprattutto in città, questo allestimento punta su un look più raffinato e moderno.

Per capirci: splitter anteriore dedicato, nuovi inserti LED, minigonne laterali, copertura specifica per la griglia, cerchi in lega da 20 pollici, un pacchetto insomma che trasforma la RAV4 in un SUV dall’immagine quasi premium.

Toyota RAV4 Modellista, il pacchetto Lifestyle

Outdoor Package: spirito avventuroso

Qui il messaggio è chiaro: RAV4 è pronta a uscire dall’asfalto.

Griglia anteriore con LED integrati, protezioni laterali maggiorate, passaruota allargati, piastre sottoscocca con finitura alluminio, deflettore sul cofano, cerchi da 18 pollici color Matte Olive.

Il risultato è un look più robusto, perfetto per chi ama l’idea di un SUV “outdoor”, anche se la meccanica resta invariata.

Toyota RAV4 Modellista: il pacchetto Adventure

Sotto il cofano pulsa infatti sempre il noto 2.5 full hybridda237 CVcomplessivi, sparpagliati sulle quattro ruote dalla trazione integrale elettrica E-Four, con modalità di guida dedicate a neve e sterrato (leggero).

Due RAV4 “su misura” che dimostrano quanto potenziale estetico nasconda il SUV Toyota. Più aggressiva, più elegante o più avventurosa, a seconda dei gusti.

Ma per ora, repetita iuvant (sì, a provare invidia), resta un privilegio esclusivamente giapponese.

