Nuova Toyota Aygo X Hybrid: finalmente ha il motore giusto. La prova

Tre anni fa, a proposito della Toyota Aygo X, scrivevo che ''Non è un fulmine di guerra e soffre un po' le salite a pieno carico''. Ora però la citycar giapponese debutta in versione Hybrid, che promette di cambiare le carte in tavola: è questo il motore che avrebbe dovuto avere fin dall'inizio? Scopriamolo insieme nella prova su strada.

Con l'uscita di scena della Suzuki Ignis, alla Toyota Aygo X sono rimaste ben poche concorrenti. Trascurando il fatto che la giapponese vuole darsi un tono da crossover, le auto sotto ai 3,80 m di lunghezza sono rimaste poche e - soprattutto - nessun'altra del segmento A può vantare una motorizzazione full hybrid. In pratica, vere rivali non ne ha proprio.

Rispetto alla Aygo X a benzina - che esce di produzione - il look cambia in maniera piuttosto significativa. Il frontale è tutto nuovo, con uno sbalzo anteriore aumentato di 76 mm, una griglia molto più grande e fari più piccoli e arrabbiati. Le proporzioni dell'auto trovano maggiore slancio e presenza, forse al prezzo di un equilibrio un po' sbilanciato sull'anteriore.

I cerchi sono da 17 o 18 pollici, secondo le versioni: proprio come prima. Chiaramente la misura maggiore è di serie sul nuovo allestimento GR Sport, che è basato sul top di gamma Premium, rispetto al quale si distingue per il cofano a contrasto e modifiche ad assetto, servosterzo, interni e strumentazione.

Gli interni

All'interno, nuove finiture e materiali sostenibili, tanto che la nuova Aygo X riduce del 18% le emissioni in fase di produzione. Il look è decisamente gradevole, con ampie porzioni verniciate dello stesso colore della carrozzeria.

Rimangono alcune semplificazioni che strizzano l'occhio alla concretezza e contribuiscono a rendere il prezzo d'acquisto super competitivo. Per esempio le plastiche: tutte dure e lasciate a nudo, e i comandi dell'alzacristalli che non sono retroilluminati.

La strumentazione è stata rivista, con display digitale da 7 pollici in luogo del precedente da 4,3 pollici. Il pannello di controllo del climatizzatore è stato aggiornato e la console centrale rimodellata, per fare posto a un nuovo freno di stazionamento elettrico.

Completano la dotazione due prese di ricarica USB-C di serie su tutte le versioni e, a seconda dell'allestimento, un nuovo caricatore wireless per smartphone, la chiave digitale e il filtro nanoeX che migliora la qualità dell'aria in abitacolo.

Abitabilità

Rispetto alla versione precedente, aumenta la lunghezza ma non il passo, che rimane di 2.430 mm. Identica dunque l'abitabilità, con quattro posti a sedere (non cinque) e spazi risicati per chi siede in seconda fila.

Con il sedile lato guida regolato per il mio metro e settantotto, sul sedile posteriore ho centimetri appena sufficienti per le ginocchia, ma non per la testa sulla Aygo X dotata del tetto apribile opzionale, che abbassa il cielo dell'abitacolo.

Tetto apribile che comunque è molto sfruttabile: in tessuto, si apre e si chiude anche in movimento e offre una porzione di cielo decisamente ampia. Tale da dare un respiro non lontano dalle cabrio vere e proprie.

Come nella versione precedente, la particolare forma della porta posteriore rende l'ingresso ai sedili posteriori meno agevole di quello agli anteriori e i finestrini di dietro si aprono a pantografo: di soli pochi centimetri.

Un dettaglio poco in linea con la qualità che mi aspetto da Toyota è il rumore delle porte posteriori in chiusura, che 'suonano' particolarmente leggere invece di offrire un rassicurante tonfo in stile cassaforte.

Il bagagliaio conserva la capacità di 231 litri, che si riducono a 189 litri montando l'impianto audio premium JBL a richiesta, per via del subwoofer che ne occupa una parte.

La novità principale della Aygo X 2026 è, come dice il nome, il motore 1.5 a tre cilindri full hybrid da 116 CV. Come ho già detto, l'imbarazzo della scelta non c'è: visto che Aygo X Hybrid sostituisce in toto la precedente versione a benzina.

Sfido chiunque a lamentarsi, comunque, visto che la nuova motorizzazione porta in dote prestazioni molto più elevate e consumi di gran lunga più contenuti. Con emissioni di appena 85 g/km di CO2, che garantiscono l'ingresso gratuito nell'Area C di Milano (con le regole attualmente in vigore), per chi fosse interessato.

Prestazioni e consumi, dicevo: un confronto tra le schede tecniche mostra un divario impietoso. 44 CV di potenza in più portano in dote ben 21 km/h di vantaggio e 5,6 secondi risparmiati nello 0-100 km/h. Ora il tempo in accelerazione è di 9,2 secondi e la velocità massima di 171 km/h.

La propensione ad alzare il gomito si riduce in media del 25% circa, pari a 1,2 l/100 km in media. Il tutto a fronte di una guida decisamente più pronta e pimpante.

In attesa di misurare i consumi sul nostro circuito del MotorRing, una prova su percorso misto ha dato una media di 4,8 l/100 km: valore lontano dai 3,7 l/100 km promessi che però risente di una guida piuttosto dinamica e di un percorso ricco di traffico, salite e discese.

Impressioni di guida

Le sensazioni al volante della nuova Toyota ibrida non sono da auto elettrica, per via del noto effetto scooter che si avverte in ripresa sui modelli della casa giapponese.

La risposta all'acceleratore è comunque immediata, a tutto vantaggio dell'agilità nella guida cittadina e della sicurezza nei sorpassi a velocità autostradali. In manovra, si apprezza poi un raggio di sterzo molto contenuto.

Peccato che i toni ruvidi del nuovo motore 1.5 a tre cilindri si facciano sentire, anche sotto forma di lievi vibrazioni al sedile, in ripresa e nella guida in salita: nonostante l'insonorizzazione dell'abitacolo sia molto più curata che sul modello precedente.

Con un peso di circa 11 quintali e le batterie del sistema ibrido sotto il sedile posteriore, che migliorano il baricentro, la Aygo X Hybrid è agile ed equilibrata tra le curve.

Come la versione precedente, trasmette una sensazione di grande solidità: stabile, sicura, ben piantata a terra. E con uno sterzo leggero e progressivo molto gradevole.

Ora è adatta ai lunghi viaggi

Il nuovo modello, però, fa un deciso salto di qualità, dando l'idea di un'auto pienamente matura e in grado di affrontare senza imbarazzo anche i viaggi lunghi e le salite a pieno carico (che mettevano in affanno il precedente motore 1.0 a benzina).

Alle prestazioni migliorate si accompagna un impianto frenante evoluto con quattro freni a disco, che vanno a eliminare i precedenti tamburi posteriori: un potenziamento dettato anche dal peso dell'auto, che con il sistema ibrido a bordo aumenta di circa 160 kg.

Per una connotazione ancora più dinamica, la Toyota Aygo X in allestimento GR Sport propone un assetto rivisto nelle molle, negli ammortizzatori e nelle barre antirollio (maggiorate). Oltre che una diversa taratura del servosterzo.

La differenza è sottile, ma tuttavia è possibile percepire sulla GR Sport una tendenza al rollio leggermente ridotta e una risposta più immediata nei cambi di direzione dovuta all'assetto rivisto. Il servosterzo ricalibrato porta invece in dote un riallineamento del volante leggermente più deciso, con un centraggio più marcato.

Sulla GR Sport cambia anche la grafica della strumentazione, che propone un contagiri per suggerire un'impostazione più sportiva.

Motore 3 cilindri benzina, 1.490 cc Potenza 116 CV Coppia n.d. Cambio automatico e-CVT Trazione anteriore Velocità 171 km/h 0-100 km/h 9,2 secondi Consumi 3,7-3,9 l/100 km Dimensioni 3,78 x 1,74 x 1,53 m Peso 1.090-1.140 kg Bagagliaio da 231 a 829 litri Prezzo da 17.950 euro

Nuova Aygo X Hybrid è già disponibile sul mercato italiano con le prime consegne previste per l’inizio del 2026. I prezzi partono da 19.750 euro della versione d'ingresso che si chiama, semplicemente, Aygo X, grazie a una promozione che Toyota dovrebbe mantenere per tutto il 2026 (20.850 euro è il prezzo di listino senza promozione).

Questo allestimento base ha di serie clima automatico, strumentazione da 7 pollici e infotainment da 9 pollici, con Apple CarPlay, Android Auto e impianto audio a quattro altoparlanti.

Ma soprattutto, la Aygo X base ha già di serie la suite completa di aiuti alla guida Toyota Safety Sense, con guida assistita di secondo livello, assistente alla sterzata di emergenza, riconoscimento della segnaletica stradale, abbaglianti automatici e arresto automatico di emergenza in caso di malore del conducente. Mancano i sensori di parcheggio, che non si possono avere nemmeno a pagamento.

Se non vuoi accontentarti

L'allestimento Icon da 20.400 euro (23.350 euro è il prezzo di listino) aggiunge al pacchetto fari full LED, ricarica wireless per lo smartphone, più colori per la carrozzeria, la verniciatura bi-colore e i vetri posteriori oscurati. Oltre a interni più curati.

Ma soprattutto aggiunge la possibilità di montare l'Easy Pack, che per ulteriori 750 euro fa salire a bordo il sistema keyless completo e sensori di parcheggio intelligenti con frenata automatica, oltre all'avviso porte aperte (laterali e portellone).

Aygo X Premium da 22.400 euro (24.950 euro, senza promo), aggiunge sistema keyless e sensori di parcheggio intelligenti senza sovrapprezzo e a conti fatti appare preferibile rispetto all'allestimento Icon. Anche perché aggiunge anche il clima bi-zona, il purificatore d'aria, l'infotainment da 10,5 pollici con navigatore integrato e cerchi da 18''.

Da valutare, eventualmente, l'aggiunta del Look Pack, che per 1.850 euro aggiunge al pacchetto sedili anteriori riscaldati, tetto in tela premium e audio Premium JBL a 5 altoparlanti (quello che ti ruba 42 litri di capienza nel portabagagli).

Io, a quel punto, piuttosto sceglierei la GR Sport da 23.400 euro (25.950 euro senza promo), con assetto e servosterzo sportivi, e interni in scamosciato Dinamica. La caratterizza il cofano nero a contrasto, per un look forse un po' troppo aggressivo, ma nell'insieme è davvero cool!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/12/2025