Nuovo RAV4 Hybrid costa (un po') di più. Ma ha i suoi perché

Se è il SUV più venduto al mondo, una ragione c'è, anzi molte più di una sola ragione. Toyota RAV4 è un must da tre decenni perché è un modello affidabile, di bell'aspetto, è un SUV multifunzione, è un SUV parsimonioso e si potrebbe andare avanti a lungo.

Naturale che il debutto in società di Toyota RAV4 di nuova generazione, e siamo a sei, desti interesse. A voi, così come anche a noi.

Ordini aperti da ottobre 2025, anteprima italiana ad Auto e Moto d'Epoca 2025, a Bologna, il 23 ottobre.

Che cosa vuoi sapere di nuova RAV4? Vuoi sapere come cambia? Allora leggi la nostra anteprima dello scorso maggio. Toh, beccati anche un video scanzonato.

Se è al listino prezzi, invece, che sei interessato, ecco le cifre chiave. Un po' più alte di prima, ma no panic.

In realtà, inizialmente RAV4 2026 è in vendita solo in edizione 2.5 Full Hybrid. Motorizzazione 2.5 Plug-in Hybrid ordinabile soltanto dal 2026. Quindi, al momento, si conosce il prezzo solo di RAV4 ibrida ''autoricaricabile''. Che è in ogni caso quella più richiesta. Quindi?

Toyota RAV4 GR Sport 2026

Nuova Toyota RAV4 Hybrid a partire da 45.200 euro, vale a dire +3.000 euro rispetto al modello precedente.

Sì, ma nonostante sia pure meno potente (183 CV, in luogo di 218 CV), rispetto a prima è sia più prestante (0-100 km/h in 7,7 secondi, anziché 8,4 secondi), sia sicuramente un po' meno assetata (siamo in attesa dei valori di omologazione).

Merito degli affinamento al sistema ibrido, perfezionato - sostiene Toyota - ''per garantire una risposta più pronta, una maggiore efficienza e una guida ancora più fluida''. Senza contare che la piattaforma aggiornata e le sospensioni perfezionate garantiscono ''una tenuta di strada sicura e una guida sempre rilassata, anche nei lunghi viaggi''.

E poi il nuovo design esterno, le nuove tecnologie di bordo (nuovo display touch da 12,9 pollici con software Arene), la Digital Key, i nuovi ADAS... Insomma, il ritocchino ai prezzi era telefonato.

Toyota RAV4 2026, il nuovo posto guida

Al lancio, prezzo promo di 42.800 euro e formule di finanziamento a partire da 299 euro al mese, da 529 euro al mese in caso di noleggio a lungo termine.

Sempre a trazione anteriore FWD o integrale elettrica ''intelligente'' AWD-i (+8 CV, +2.500 euro), ora in quattro allestimenti, che hanno nomi differenti (GR Sport a parte). Sotto, una tabella come promemoria.

FWD AWD-i RAV4 Hybrid 45.200 euro 47.700 euro RAV4 Hybrid Icon 48.700 euro 51.200 euro RAV4 Hybrid Premium 52.200 euro 54.700 euro RAV4 Hybrid GR Sport - 55.700 euro

Nuova Toyota RAV4 Hybrid GR Sport da 55.700 euro

Tieni monitorato il configuratore online sul sito web Toyota. Da un momento all'altro, entra il nuovo modello in luogo del modello precedente e puoi farti un'idea degli accessori in dote ad ogni singola versione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/10/2025