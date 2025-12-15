Akio Toyoda mantiene la promessa, Toyota torna alle vere auto sportive

Il capo del colosso giapponese mantiene l’impegno preso anni fa: Toyota rilancia auto sportive e supercar partendo da GR GT e Lexus LFA elettrica

Già nel 2017 Akio Toyoda, allora CEO e oggi Presidente di Toyota, dichiarò che il marchio non avrebbe più prodotto auto noiose.

Akio Toyoda e la promessa mantenuta

Un’affermazione legata anche a una frustrazione personale: l’assenza, in gamma, di vere auto sportive capaci di coinvolgere gli appassionati. Nel 2025 quell’impegno trova riscontro in una serie di progetti concreti che delineano una strategia coerente. Il punto di partenza è la Toyota GR GT, presentata il 4 dicembre in Giappone (guarda la nuova supercar Toyota).

Akio Toyoda: il presidente di Toyota ha presentato la supercar GR GT

La supercar Gazoo Racing è la prima

Durante l’evento, Takashi Doi, direttore generale del progetto, ha spiegato che l’obiettivo è trasmettere divertimento di guida e passione per l’auto. Dichiarazioni che trovano riscontro nelle soluzioni tecniche adottate.

La GR GT si basa su un telaio in alluminio e utilizza un V8 biturbo da 4,0 litri sviluppato internamente, montato in posizione ribassata. La trasmissione è affidata a un cambio automatico transaxle a otto rapporti, progettato per ottimizzare la distribuzione dei pesi e inviare la potenza alle ruote posteriori tramite un differenziale autobloccante meccanico.

Akio Toyoda: riporta le emozioni della guida sportiva anche con la GT GT3 da competizione

GR GT3 e Lexus LFA BEV

Packaging, baricentro basso, rigidità strutturale e aerodinamica sono i cardini del progetto. Accanto alla GR GT trovano spazio anche la GR GT3 e la futura Lexus LFA elettrica, che estende il concetto di supercar alla mobilità a zero emissioni.

Akio Toyoda: brivido alla guida anche in elettrico con la Lexus LFA 100% a batterie

Questi modelli rappresentano il vertice di un percorso iniziato anni fa. Il ritorno della Supra, l’arrivo della GR Corolla (guarda la Toyota GR Corolla), il rilancio della Land Cruiser (qui, nuova Toyota Land Cruiser) in chiave più accessibile e le conferme su Celica e MR2 indicano una direzione precisa.

Sotto la guida di Akio Toyoda, Toyota ha ricostruito un legame con la propria tradizione sportiva, riportando al centro l’esperienza di guida. Voi cosa ne pensate di questa scelta da parte del colosso giapponese? Vi intriga il suo ritorno alle emozioni di guida? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/12/2025