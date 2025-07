Video: come trasformare il cofano di un SUV in un acquario

Accadde in Cina: il pescatore aveva dimenticato a casa il secchio. Non è un fake, ma è illegale. E piuttosto crudele

Il genio all'improvviso: dimentica il secchio da pesca, mette i poveri pesciolini a fare il bagno… sul cofano della sua Li Auto L9, sotto una plastica sigillata. L'itinerante acquario improvvisato può partire per il tour.

Il sadico episodio avviene in Cina, provincia di Liaoning. L’uso del cofano come contenitore d’emergenza è così assurdo da sembrare farcito da un’intelligenza artificiale sadica, tuttavia i video sulle piattaforme online (tipo quello sotto) dimostrano quanto invece sia tutto reale. Non sorprende che gran parte dell’opinione pubblica stia vomitando indignazione.

Il fatto che le povere creature siano intrappolate lì a morire lentamente, mentre l’acqua gocciola e l’idiozia umana trionfa, è una vera e propria lezione di “cattiva creatività”: dimentichi un secchio, ma non ti manca l’idea di trasformare un SUV di lusso in una specie di barbaro circo acquatico.

Ovviamente la polizia cinese, poco amante dei cofano-acquari, prende nota che quella modifica aftermarket è illegale e ferma l'auto. Magra consolazione, per le povere creature a bagnomaria su un SUV.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/07/2025