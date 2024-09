GR Yaris TGR Italy: a buon intenditor, pochi esemplari (51)

Più un'auto si qualifica come ''instant classic'', più il suo successo ispira edizioni speciali, una di seguito all'altra. Toyota GR Yaris, cioè un'auto che è di per sé un modello a parte, già dà vita a tirature limitate come GR Yaris Ogier Edition e GR Yaris Rovampera Edition. Quella che la filiale italiana di Toyota getta ora in pasto ai fan si candida tuttavia al titolo di GR Yaris ''special'' più speciale che ci sia. Si chiama GR Yaris TGR Italy Limited Edition, prende il nome dal reparto corse che segue i programmi motorsport del marchio in Italia (Toyota Gazoo Racing Italy) ed è stata sviluppata per celebrare il primo successo di Toyota nel Mondiale Rally nel 1973. Curiosi di saperne un po' di più? Tipo sui prezzi, le specifiche, etc.?

La Corolla Coupé che nel '73 regalò a Toyota il primo acuto nel Mondiale Rally

OPERAZIONE NOSTALGIA Di GR Yaris TGR Italy saranno messe in vendita solo 51 unità, come gli anni che corrono dalla prima vittoria nel Mondiale. Anche l’esclusiva livrea ricorda quella della Toyota Corolla Coupé Rally Car del 1973. Grafiche a parte, la speciale GR Yaris si distingue anche per i cerchi forgiati con finitura Heritage Gold, specifico richiamo alla Corolla da competizione, inoltre badge Limited Edition e - internamente - numero progressivo da 1 a 51, con relativo certificato di autenticità.

Cerchi forgiati color oro, badge specifico: non è una GR Yaris qualsiasi

AUTOMATIC ONLY GR Yaris TGR Italy Limited Edition è disponibile esclusivamente con trasmissione automatica a 8 rapporti e con Tech Pack di serie: il pacchetto include sensori di parcheggio anticollisione, Blind Spot Monitor e Rear Cross Trafic Alert. Come primo equipaggiamento, la TGR calza infine esclusivi pneumatici sportivi semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R: migliori performance in accelerazione, frenata, ingresso, percorrenza e uscita di curva.

ACCESSO AL CLUB La Limited Edition di GR Yaris sarà in vendita esclusivamente online sul sito toyota.it a partire dal 9 settembre, al prezzo di 67.500 euro. Consegne entro fine 2024. Al momento della sottoscrizione, il cliente può bloccare l'ordine versando una caparra di 2.500 euro e scegliendo il Concessionario Gazoo Garage (i centri specializzati della rete Toyota per i modelli sportivi) più comodo per lui. Come premio per la devozione e lo sforzo economico non trascurabile, i benefit comprendono un test ride con la GR Yaris Rally2 da competizione, due VIP pass per l'intera stagione 2025 del TGR Italy, il proprio nome sulla Rally2, un telo copriauto dedicato con numero progressivo della vettura acquistata e abbigliamento TGR Italy. Chi se la sente, scaldi i polpastrelli in vista del click day. Già, solitamente ogni edizione di GR Yaris registra il sold out in spazi brevi brevi...

GR Yaris TGR Italy, il 9 settembre apre (e chiude?) la stagione di caccia

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/09/2024