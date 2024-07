Lexus LBX RR Morizo, il perché di GR Yaris "premium". Video

Il 3 cilindri turbo della "hot hatch" Toyota sale (per davvero) sulla baby Lexus. Ma arriverà mai in Italia? Una video anteprima

Quando si mette in testa un progetto, puoi star certo che il progetto si trasforma in un prodotto. Con GR Yaris nata nel 2020 dallo splendido ''capriccio'' di Mr Akio Toyoda, sui campi di gara conosciuto come Morizo, la sua controparte ''premium'', Lexus LBX RR Morizo, sembra proprio seguire i passi della hot hatch più celebre della scena contemporanea. Prima, il concept (gennaio 2024). A stretto giro di posta, il modello di produzione. Che in Giappone è già regolarmente in vendita. Chissà se arriverà anche qui. Nel mentre, un video didascalico con cui conoscere la super baby Lexus in ogni suo minimo particolare.

CATTIVISSIMA ME Visivamente, nuova Lexus LBX Morizo ​​RR conserva la spavalderia del prototipo invernale, fatta eccezione per un trattamento cromato scuro più discreto che sostituisce la striscia gialla della griglia. Il kit carrozzeria ​​aggiunge paraurti ridisegnati, con prese d'aria significativamente più grandi, parafanghi e minigonne laterali in tinta, un nuovo set di cerchi forgiati da 19 pollici. Tutte modifiche assai cinematografiche, ma ognuna pure con la propria funzione: aerodinamica o per il raffreddamento.

Il nuovo look è funzionale all'efficienza aerodinamica

CONTRASTI All'interno, la Morizo ​​RR abbandona i sedili comfort per un paio di aggressivi sedili sportivi. I pedali in alluminio implorano una guida vivace, mentre gli inserti in Alcantara e le cuciture rosse a contrasto iniettano una dose di stile ispirato al motorsport.

Sport luxury: gli interni

MANUALE/AUTOMATICA Sotto il cofano si nasconde dunque il ringhioso motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri di GR Yaris e GR Corolla, qui in configurazione 300 cv. Secondo Lexus, l'accelerazione da 0 a 100 km/h viene completata in 5,2 secondi. E proprio come GR Yaris ultima maniera (qui la nostra prova in pista), LBX Morizo ​​RR offre la scelta tra un cambio manuale a 6 rapporti o il nuovo cambio automatico a 8 rapporti. Indipendentemente dalla trasmissione, la potenza viene convogliata su tutte e quattro le ruote tramite un sistema AWD permanente a controllo elettronico.

C'è manuale, c'è automatica. De gustibus

SCARPIERA LEXUS Come GR Yaris, anche LBX Morizo ​​RR presenta ampie modifiche all'architettura TNGA-B, incastrando in sostanza l'avantreno Yaris al retrotreno Corolla. Tra i punti salienti, la struttura di smorzamento che migliora la risposta sui bracci inferiori anteriori e un sistema frenante aggiornato, che contribuisce a una dinamica di guida più tagliente. Allo stesso tempo (di una Lexus, pur sempre, si tratta), sono stati apportati miglioramenti per ridurre il rumore e le vibrazioni. Efficace l'immagine alla quale ricorre il pilota Masahiro: ''Se LBX Hybrid è una scarpa da ginnastica, la Morizo ​​RR è una scarpa sportiva per tutti gli usi''.

LBX RR Morizo per guidare veloce, ma nel più totale comfort

EXPORT? In patria, ordini aperti e prezzo di partenza di 6.500.000 yen, circa 38.000 euro al cambio attuale. Qualora LBX RR Morizo sbarcasse anche in Europa, scordati cifre tanto... compatte (in Italia, GR Yaris oggi parte da 52.000 euro). A proposito: arriva o non arriva? Perché al momento, a oltre 6 mesi dall'introduzione sul mercato, LBX Hybrid (sorta di Toyota Yaris Cross di lusso) non ha esattamente riscosso un successo clamoroso...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/07/2024