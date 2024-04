Al volante del nuovo SUV Lexus UX: ibrido, compatto, di lusso

Difficile distinguerla a colpo d'occhio dalla versione precedente: la nuova Lexus UX 2024 cambia tanto, ma sottopelle. Nella meccanica, nelle tecnologie e negli interni, mantenendo il look che già conosciamo dal 2018. Le opinioni dopo la prova su strada.

Lexus UX 300h, il frontale

C'è un nuovo colore in gamma, il bellissimo Sonic Copper, e l'opzione bicolore disponibile per più tinte, ma a distinguere da fuori la nuova Lexus UX 2024 è solo la targhetta del modello 300h, che sostituisce la precedente 250h e indica un aumento delle prestazioni. Quello del crossover giapponese rimane un design molto caratterizzato, con il frontale aperto dall'ampia griglia e segnato dai fari a forma di freccia. Le fiancate sono scolpite, elaborate, così come il posteriore, dove le luci disegnano piccole creste con funzione apparentemente legata all'aerodinamica, verso i lati esterni dell'auto. Belle le proporzioni, ma forse semplificare qualche dettaglio, come le protezioni a sbalzo sui parafanghi, avrebbe potuto rendere la UX più insensibile al passare del tempo.

UN TOCCO DI CLASSE All'interno noto la solita cura del particolare, tipica del marchio. Materiali, montaggi e finiture sono curati, con gran parte delle superfici rivestite di pelle o comunque di materiali soffici al tatto nella parte alta dell'abitacolo e plastiche invece lasciate a nudo nella parte bassa. Uniforme la qualità percepita e il vano portaoggetti tra i sedili, con apertura double face, è un dettaglio di stile: il pulsante sul lato destro permette di ribaltare il coperchio sulla sinistra, così che sia comodo per il passeggero, mentre il tasto sul lato sinistro apre il coperchio verso destra, così da agevolare il guidatore.

Lexus UX 300h, il bagagliaio

LE DIMENSIONI CHE CONTANO Comodi i sedili, specie quelli anteriori dal taglio sportivo, peccato che lo spazio a bordo sia risicato per un'auto lunga 4,45 metri: per chi siede in seconda fila i centimetri non abbondano e il bagagliaio si ferma a 315 litri, con il doppiofondo aperto, ma una forma non molto regolare. La cappelliera rigida qui è sostituita da un pannello in tessuto, che concede una certa flessibilità di carico, ma non permette di appoggiarci sopra nulla: penso al tiramisù preparato da mia figlia per il pranzo dalla nonna, che dovrò sistemare in altro modo. Bene invece plancia e comandi, con display più grandi che in passato per strumentazione e infotainment: entrambi da 12,3 pollici, nell'allestimento top di gamma. Android Auto e Apple CarPlay sono di serie e così pure l'assistente virtuale che risponde al comando di attivazione ''Hey Lexus''. Il navigatore che funziona anche senza colegamento a Internet è invece esclusivo dell'infotainment Pro, top di gamma.

AIUTI E CONNETTIVITÀ Con l'aggiornamento 2024 salgono sulla Lexus UX nuovi aiuti alla guida, che al pilota semi-automatico di livello 2 (un automatismo da tenere sempre sotto stretta sorveglianza) aggiungono un sistema di assistenza nelle manovre di emergenza, che agisce sul volante per aiutarci a evitare gli ostacoli, e una funzione per l'arresto di emergenza: se il conducente ha un malore provvede da sola ad accostare sulla destra e fermare il veicolo, accendendo le quattro frecce. Non mancano funzioni connesse come la Digital Key, per usare lo smartphone come fosse la chiave del veicolo, che si può condividere da remoto tra cinque persone contemporaneamente.

UX 300h Full Hybrid, che sostituisce il precedente UX 250h, aumenta la potenza del noto motore quattro cilindri a bezina da 2,0 litri potenziando l'elettrificazione con la tecnologia ibrida di quinta generazione, motori elettrici più potenti e una nuova batteria agli ioni di litio che rimpiazza la precedente al nichel-idruri metallici. La potenza totale del sistema passa così dai precedenti 184 CV agli attuali 199 CV, per uno ''zerocento'' in circa 8 secondi (decimo più decimo meno, secondo che si tratti della UX a trazione anteriore o quella a trazione integrale). E che la nuova UX 300h sia scattante e muscolosa te ne accorgi subito: il piacere di guida è tra le sue doti più spiccate.

BELLA DA GUIDARE La vérve in ripresa va a braccetto con un assetto molto preciso e confortevole: che assorbe egregiamente i fondi irregolari mantenendosi sicuro e molto incisivo nella guida più dinamica. Specie nel caso della Lexus UX in allestimento F-Sport, che ha di serie sospensioni a controllo elettronico e i drive mode aggiuntivi Sport S, Sport S+ e Custom (oltre ai soliti Eco, Normal e Sport) per sfruttarle al meglio. Alzi il ritmo e la Lexus entusiasma per la compostezza sulle ondulazioni e la linearità dello sterzo. Meno convincenti le palette dietro al volante, specifiche dell'allestimento F-Sport, che dovrebbero permettere di simulare un cambio sequenziale nella guida sportiva: la magia non riesce perché qui un vero cambio non c'è e la trasmissione automatica E-CVT sale subito al massimo dei giri quando spalanco il gas in uscita di curva.

Lexus UX 300h, la prova su strada

SILENZIOSA Per fortuna l'insonorizzazione migliorata - e decisamente efficace - riduce il famoso ''effetto scooter'' a livelli poco fastidiosi: specie quando la batteria del sistema ibrido è carica e permette al motore elettrico di contribuire generosamente alle accelerazioni. Si viaggia bene su questa Lexus: comodi, in silenzio e con un gran senso di sicurezza che viene dalla padronanza e dal controllo concessi dal telaio. Senza contare la facilità di guida data dalla particolare trasmissione automatica, che dà risposte sempre molto omogenee e prevedibili all'acceleratore.

BEVE POCO Altra novità è che la versione della a UX con trazione integrale elettrica - chiamata E-Four - guadagna un motore elettrico posteriore cinque volte più potente che in passato (ora siamo a 40 CV), a dare un contributo decisamente più efficace. Il motore più potente permette anche di recuperare più energia in frenata, a vantaggio dei consumi, che nella mia prova su strada su percorso misto si sono facilmente attestati su valori eccellenti: un commuter può aspettarsi medie attorno ai 5 l/100 km (ossia 20 km/l), con valori che sul percorso ideale si spingono verso i 4,6 l/100 km. Più alta la sete della UX se la fate sgranchire in autostrada: qui il contributo della batteria non può farsi sentire più di tanto e ai 130 km/h con cruise control attivato ci avviciniamo ai 7 l/100 km.

Lexus UX 300h, i prezzi

Lexus UX 300h è un'auto di grandi contenuti: basti pensare che per contenere il peso in circa una tonnellata e mezza ha porte, passaruota e cofano in alluminio, mentre il portellone posteriore è in materiale composito. I prezzi di listino partono da 43.500 euro dell'allestimento Urban a trazione anteriore, con schermo a centro plancia da 8 pollici e infotainment semplificato: va sottolineato che questa versione è l'unica a meritare l'Ecobonus, che aggiunto allo sconto di 8.000 euro previsto dalla Casa su tutta la gamma UX porta il vero prezzo d'acquisto a 32.500 euro. Il livello successivo è l'F-Design da 47.500 euro e la trazione integrale aggiunge 2.500 euro al conto finale. Per la F-Sport con sospensioni a controllo elettronico si parte da 53.500 euro, mentre il top di gamma Luxury, solo a trazione integrale, costa 58.000 euro.

QUALE SCEGLIERE? Finché valgono gli incentivi puntate sulla Urban per fare l'affare. Poi valutate la F-Design a trazione anteriore, che con lo sconto della Casa si porta via a 39.500 euro: questo sconto è previsto per chi lascia al concessionario un'auto da rottamare, ma in campagna di lancio viene proposto anche a chi non ha alcun veicolo da ''dar dentro''. Avete casa dentro a una ZTL di un comune troppo zelante? Della UX è proposta anche la versione 100% elettrica Lexus UX 300e, anch'essa aggiornata: ora il tempo necessario per ricaricare la batteria all’80% da una presa in corrente continua è stato ridotto da 80 a 60 minuti e l'autonomia è cresciuta del 40%, arrivando a oltre 440 km grazie alla batteria da 72,8 kWh di capacità.

Versione FWD E-Four Motore 2,0 litri, 4 cilindri, full hybrid 2,0 litri, 4 cilindri, full hybrid Potenza massima di sistema 199 CV 199 CV Coppia massima di sistema n.d. n.d. Velocità 177 km/h 177 km/h 0-100 km/h 8,1 secondi 7,9 secondi Cambio automatico E-CVT automatico E-CVT Trazione anteriore integrale Dimensioni 4,45 x 1,84 x 1,54 m 4,45 x 1,84 x 1,54 m Bagagliaio da 315 litri da 317 litri Peso 1.495 kg 1.555 kg Prezzo 43.500 euro da 50.000 euro

