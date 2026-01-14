Toyota GR GT: la supercar Gazoo Racing dà spettacolo, ma quel sound…(video)

La nuova supersportiva, anche nella versione da gara, protagonista al Tokyo Auto Salon: look estremo e V8 ibrido, ma tutti quei cavalli hanno una voce che convince poco

La Toyota GR GT e la sua variante da competizione Toyota GR GT3 rappresentano il vertice assoluto delle prestazioni firmate Gazoo Racing. L’attesa per una nuova supercar del costruttore giapponese era tanta e le aspettative elevatissime sono state soddisfatte in pieno.

Dopo l’unveiling internazionale che ce le ha mostrate in tutto il loro splendore “meccatronico” (guarda la presentazione di Toyota GR GT e GT3), sono state presentate in forma dinamica al Tokyo Auto Salon. E le due auto hanno finalmente mostrato il loro carattere lontano dai semplici video promozionali.

Toyota GR GT e GR GT3: evoluzioni in pubblico, ma il sound del V8 non convince del tutto

Spettacolo al Tokyo Auto Salon

Durante l’evento giapponese, GR GT e GR GT3 si sono esibite in burnout, prove di accelerazione e donut, per la gioia degli appassionati e permettendo di ascoltare dal vivo il sound del loro poderoso V8 biturbo. Un passaggio chiave, perché fino a oggi il rombo era stato percepito solo attraverso filmati preregistrati. Intanto, guardiamo il video pubblicato sul canale YouTube di Toyota e iniziamo a farci un’idea.

Design da vera supercar

Piccolo passo indietro. L’avete vista: dal punto di vista estetico, la Toyota GR GT non delude, anzi. È lunga, bassa e aggressiva, con proporzioni tanto atletiche da avvicinarla al mondo delle supercar più aggressive e poi, quella cabina così arretrata e quel cofano lungo chilometri… una vera goduria per gli occhi.

I parafanghi muscolosi e l’aerodinamica esasperata della GT3 amplificano l’impatto visivo, soprattutto in movimento. Voto più a tecnici e designer giapponesi.

Toyota GR GT e GR GT3: design aggressivo e prestazioni da vera supercar

Il sound è messo sotto esame

Ma adesso passiamo al rombo del V8 biturbo ibrido, che avete ascoltato nel video sopra, ma che è stato udito in presa diretta dal pubblico al Salone del tuning di Tokyo. Un sound profondo e cattivo, è vero, ma alzi la mano chi non è rimasto un po’ perplesso, per non dire deluso. Noi per primi.

L’attesa per un boato squarcia timpani (o quasi) era legittima e invece si resta su livelli considerati nella media per una supercar moderna. Guardate il video dal canale Instagram Kennethgracing che ci fa ascoltare meglio il sound delle due auto.

La GR GT racing fa la voce grossa

La GR GT3 risulta più rumorosa e ruvida rispetto alla versione stradale, mentre il confronto con icone come la Lexus LFA V10 rimane inevitabile e spiazzante. Peccato, perché la GR GT meritava sicuramente ben altra sinfonia. Ma c’è sempre tempo per porre rimedio e dare la voce giusta al suo poderoso V8 sovralimentato. Speriamo…

Toyota GR GT e GR GT3: la versione da gara a gomme fumanti per il pubblico del Tokyo Auto Salon

Tecnica solida e numeri importanti

Ricordiamo che sotto la carrozzeria, la GR GT adotta un telaio in fibra di carbonio e alluminio, un V8 ibrido con doppio turbo e una potenza stimata di circa 640 CV, scaricati esclusivamente sulle ruote posteriori. Specifiche non ancora definitive, ma che confermano basi tecniche di altissimo livello.

Una direzione chiara per Toyota

Nonostante le riserve sul sound, la Toyota GR GT dimostra la volontà del marchio (guarda la homepage di Toyota Italia) di continuare a investire in auto ad alto tasso di adrenalina, affiancando modelli come GR 86, GR Corolla e l’indimenticabile LFA. Una dichiarazione d’intenti che guarda dritta al cuore degli appassionati, ma che non può prescindere dalle emozioni, anche quelle che arrivano dai tubi di scarico di una supercar. Siete d'accordo?

