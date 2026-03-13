Toyota aggiorna la GR Yaris, ancora più divertente da guidare: ecco cosa cambia

GR Yaris ha saputo conquistare gli appassionati sin dal primo giorno. Toyota è riuscita a realizzare una piccola sportiva velocissima ed in grado di far divertire alla guida tutti coloro che hanno la fortuna di mettersi al suo volante (qui la nostra prova). Nel corso del tempo, la casa automobilistica ha continuamente affinato la GR Yaris per migliorarla. Adesso, dal Giappone arriva la notizia di un nuovo aggiornamento dedicato alla piccola sportiva che la rende ancora più divertente.

Tutte le novità per la GR Yaris

Toyota ha sfruttato quanto imparato con la GR Yaris nel motorsport per migliorarla. Anche l'ultima aggiornamento è stato sviluppato facendo tesoro dei feedback dei piloti. Innanzitutto, arriva un nuovo volante sviluppato per migliorare il controllo della vettura durante l'uso in pista. Nelle gare, talvolta è necessario mantenere una presa costante sul volante senza doverlo riposizionare, anche ruotandolo di 180 gradi. Tuttavia, i volanti tradizionali utilizzati fino ad ora richiedono attenzione a non toccare i comandi durante l'uso in questi scenari particolari.Toyota è quindi intervenuta. Il risultato del suo lavoro è un volante con un diametro ridotto per una migliore risposta dello sterzo e un'impugnatura più ergonomica che ben si adatta ai palmi delle mani durante le curve. Inoltre, i comandi integrati nel volante sfruttano l'esperienza del motorsport: ciascun comando è posizionato in modo indipendente per una maggiore praticità ed è illuminato per una migliore visibilità notturna.

GR Yaris

Toyota è poi intervenuta sul servosterzo elettrico con una nuova taratura sempre sfruttando quanto imparato nel motorsport. La nuova taratura è pensata soprattutto per l'utilizzo della vettura con pneumatici da pista o da rally ad alta aderenza, o durante le curve ad alto carico. Ma non è finita mica qui perché l'aggiornamento della piccola sportiva giapponese prevede anche l'integrazione degli pneumatici Bridgestone Potenza Race sviluppati di recente attraverso approfonditi test sul campo per offrire prestazioni di aderenza elevate e di lunga durata, sebbene solamente per alcuni specifici allestimenti. In sintesi, il disegno del battistrada rivisto, la struttura interna e la mescola migliorano significativamente il controllo quando si guida la GR Yaris al limite, garantendo le massime prestazioni sia in pista che su strada.

GR Yaris

Non cambia la meccanica

Sotto al cofano non ci sono cambiamenti e quindi troviamo sempre il 3 cilindri turbo di 1,6 litri che in Giappone eroga 304 CV ed è abbinato ad un cambio manuale a 6 marce ad un automatico a 8 rapporti. La trazione è integrale.

Quando in Europa?

In Giappone, la rinnovata GR Yaris si può ordinare sin da subito con le vendite che partiranno dal 6 aprile. Nulla è stato detto su quando questi aggiornamenti saranno disponibili anche sul mercato europeo dove questa sportiva piace davvero molto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/03/2026