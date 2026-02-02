Land Cruiser vs lanciarazzi: Toyota ringrazia per lo spot gratuito

Che fosse un osso duro, Toyota Land Cruiser, si sapeva. Ma resistere al colpo di un lanciagranate e ripartire come nulla fosse, beh questo è un livello di “indistruttibile” che nemmeno Toyota avrebbe osato mettere in brochure.

Succede nelle Filippine, a Shariff Aguak, dove il SUV del sindaco Adatu Akmad Mitra Ampatuan Sr è stato di recente centrato da un razzo anticarro, durante quello che la polizia locale definisce l’ennesimo tentativo di assassinio ai suoi danni.

Le immagini incrociate delle telecamere di sicurezza (sopra, il servizio di Sky News Australia) mostrano una scena da rabbrividire: il Land Cruiser che rallenta vicino a una stazione di servizio, un furgoncino Suzuki che si ferma alle sue spalle, due uomini che scendono – uno con un fucile d’assalto, l’altro con un RPG – e aprono il fuoco. Ahimé, non è un film d'azione.

Il momento in cui una Land Cruiser viene colpita da un RPG (Screenshot: Facebook / Shariff Aguak Municipality)

L’esplosione è violenta ma il bestione giapponese, dopo un attimo di esitazione, sguscia via sulle proprie ruote come se avesse appena preso una sassata sul parafango.

Perizia: nessun danno strutturale evidente, solo lamiere da raddrizzare. Il sindaco è illeso, due guardie del corpo ferite, gli aggressori - riportano le cronache locali - uccisi durante la fuga.

Veicolo blindato? Non si sa (è probabile). Ma anche se fosse, il senso resta quello. Colpo incassato.

Come se niente fosse... (Screenshot: Facebook / Shariff Aguak Municipality)

Il modello coinvolto sarebbe un Land Cruiser 300, la versione più muscolosa della stirpe: telaio GA‑F, motore V6 biturbo da 457 CV e una reputazione di affidabilità che ora sfocia ufficialmente nella mitologia.

In Europa non lo vendono – ci dobbiamo accontentare, si fa per dire, della versione 2.8 D-4D Diesel mild hybrid – ma dopo questo episodio qualcuno potrebbe iniziare a pentirsene.

Perché un SUV che sopravvive a un lanciarazzi non è un’auto: è un manifesto. Toyota, volente o nolente, ha appena ricevuto la miglior pubblicità “balistica” della sua storia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/02/2026